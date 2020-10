Beovićeva: Nobenih zabav, praznovanj, to je potrebno nujno prestaviti

Strokovna skupina bo po besedahpredlagala dodatne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa ‒ med drugim je omenila možnost omejitev neorganiziranega zbiranja ljudi na javnih krajih na šest oseb in omejitev števila ljudi v vseh zaprtih javnih prostorih, kot so gostinski lokali, servisne dejavnosti, trgovine ...V nedeljo so pristojni opravili 1034 testov in potrdili 75 okužb. Delež pozitivnih testov je bil tako 7,2-odstoten. Prvi podatki, ki so jih objavili, so sicer bili, da je potrjenih okužb 175, ne 75. Prvotni tvit so potem izbrisali in objavili novega. V bolnišnici je 107 oseb s covidom-19, na intenzivni negi 21. Odpuščenih je bilo osem ljudi, umrla pa je ena oseba.»Učencem in dijakom od danes dalje ni treba več nositi mask, kadar so v matičnem razredu in med organizirano športno vadbo. Nošenje mask je še naprej obvezno na vseh šolskih prevozih, ob vstopu v šolske prostore, na hodnikih, v sanitarijah, na poti do jedilnice, telovadnice...« je danes sporočil vladni govorec