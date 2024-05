Ravnotežje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih

Ravnotežje je izjemno pomembno za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti in ima ključno vlogo pri ohranjanju funkcionalnosti telesa in preprečevanju poškodb. Pri najmlajših sta razvoj in urjenje ravnotežja ključna za motorični napredek, pri odraslih za ohranjanje stabilnosti in varnosti pri vseh dejavnostih, v jeseni življenja pa je nepogrešljivo za samostojnost in preprečevanje poškodb, ki so lahko tudi usodne ali povzročijo nepopravljive posledice. Utrjevanje ravnotežja bi torej moralo biti sestavni del vsakdanjika, a kaj ko se nam zdijo vaje pogosto težko izvedljive in predvsem neprivlačne. A ravno v tem grmu tiči zajec, kajti za ravnotežje nam ni treba izvajati akrobacij, kot bi kdo pomislil, spretnost lahko urimo z zelo zabavnimi in različnimi dejavnostmi. Preberite si v nadaljevanju!

Ples

Ples nam s hitrimi gibi, menjavo ritma in občutkom za orientacijo po prostoru krepi telo in povečuje spretnost. FOTO: Getty Images

Hitrost in odzivnost sta nepogrešljivi, ko lovimo ravnotežje; urno se je treba prestopiti in zamenjati položaj ter se obdržati na nogah, pri tem pa nam lahko učinkovito pomaga ples. Številne študije potrjujejo, da je ples odlična vadba za ravnotežje, s hitrimi gibi, menjavo ritma in občutkom za orientacijo po prostoru nam krepi telo in povečuje spretnost. Ne, za to ne potrebujemo partnerja, zatorej ni treba prepričevati zdolgočasenega življenjskega sopotnika, odlični so tudi zumba, kavbojski plesi, hiphop ali katera koli sodobna oblika gibanja ob glasbeni spremljavi. In še, ples je primeren za vse generacije!

Boks

Nekoliko mlajši in bolj energični bi morda raje izbrali boks. Odlična vadba, ki terja nenehno zbranost, hitrost, odzivnost in spretnost, je tudi odličen trening za srce in ožilje ter seveda za mišice, ki nas tako učinkoviteje varujejo pred poškodbami. Ker prijetno utrudi, mnogi po vadbi poročajo o izboljšani kakovosti spanja, kar je seveda prav tako pomembno za učinkovitost in varnost med vsakodnevnimi dejavnostmi.

Taj či

Starodavna kitajska borilna veščina je prav tako odlična za utrjevanje ravnotežja, z osredotočenimi, počasnimi in povezanimi gibi krepimo jedro telesa in spreminjamo smer premikanja, pri tem pa se poglabljamo v telo in duha, se posvečamo pravilnemu dihanju in meditiramo ter tako skrbimo tudi za ravnotežje.

Zaprte oči

Ravnotežje lahko preizkušamo na vsakem koraku. FOTO: Getty Images

Pri orientaciji po prostoru se seveda najbolj zanašamo na vid – kaj pa, če bi nam bil odvzet? Mižanje ali pa preveza marsikomu kaj hitro ponagaja, a vaja, pri kateri so oči nedejavne, nam lahko pomaga izboljšati ravnotežje. Stojimo vzravnano, noge naj bodo v širini bokov. Oči zapremo in tako nepremično obstanemo najmanj 10 sekund, prizadevamo si zdržati do 45, vsak dan. Poskrbimo tudi za varnost, in sicer tako, da vajo vedno delamo v družbi ali pa se postavimo v bližino predmeta, ki ga lahko po potrebi zagrabimo in se ujamemo, če bi nas zaneslo.

Hoja

Vsi vemo, da je hoja najučinkovitejša in najdostopnejša vadba, zdaj pa ji lahko dodamo še eno odliko. Pomaga nam tudi krepiti ravnotežje, seveda pa govorimo o hoji na prostem, ne na fitnes napravi. Predvsem sprehod v naravi je lahko pravi izziv, saj se spopadamo z najrazličnejšimi ovirami, kot so kamenje, korenine, spremenjeni nakloni, spolzke površine itn. Hoja, čeprav na videz zelo nedolžna oblika rekreacije, je lahko pravi izziv za ravnotežje, sploh če pospešimo korak!

Po vrvi

Pa ne dobesedno. Po varni površini hodimo tako, da postavljamo nogo pred nogo, kakor bi hodili po vrvi, za natančnost pa je seveda bolje, da stopamo po ravni črti. In tudi ko mirujemo, obstanemo z nogo pred nogo. Tako lahko opravimo tudi kakšno delo, ki terja mirovanje, sicer pa vztrajamo v položaju najmanj 10 sekund, nato se prestopimo in zamenjamo nogi.

Na eni nogi

Stati na eni nogi se sliši dokaj dolgočasno, a če vajo vključimo med vsakdanja opravila, je lahko povsem nemoteča, a obenem učinkovita. Denimo, med pomivanjem posode stojimo najprej na eni, potem na drugi nogi, čas postopoma podaljšujemo. Z vajo se lahko kratkočasimo tudi med čakanjem v vrsti pred blagajno, pri umivanju zob pa tako mimogrede poskrbimo še za ravnotežje.

Preventiva

Skrbimo za zdravje na vsakem koraku, ne zanemarimo vida, ki nam zagotavlja orientacijo po prostoru, in sluha, ki je tesno povezan z ravnotežjem, redno pregledujemo kri in preverjamo raven sladkorja, poskrbimo za zadostne zaloge železa.