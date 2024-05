Udeleženec MasterChefa se bo letos znašel v povsem novi življenjski vlogi (Suzy)

Žiga Škvorc se je širši javnosti predstavil lani, in sicer v deveti sezoni kuharske oddaje MasterChef, v kateri je gledalkam in gledalcem neštetokrat narisal nasmeh na obraz. Prikupno zmedeni Dolenjec na koncu sicer ni osvojil zmagovalnega pokala, saj si ga je prisvojila Dolenjka Zala Pungeršič, a se je kljub temu za vedno vtisnil v spomin ljubiteljev oddaje. Žiga, ki tudi po koncu šova neguje ljubezen do kuhanja, je sporočil, da se bo še letos znašel v povsem novi življenjski vlogi.

Nista razkrila predvidenega datuma poroda.

S srčno izbranko Anamarijo Klaužar sta na instagramu sporočila veselo novico, da se bosta razveselila prvega otroka, ob tem pa sta delila simpatični fotografiji, na katerih sta pokazala posnetke ultrazvoka. »Ker imava res vse, in če dava še malo sebe notri, mogoče greva še malo dlje,« sta sporočila bodoča oče in mama, ki nista razkrila, kdaj se bo rodil njun prvi otrok.