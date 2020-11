Beovićeva: En dan še ne prinaša odločitve o rahljanju ukrepov

Preberite še:

»Včerajšnji dan je bil prvi v tem tednu, ki je pokazal nekaj upanja. Glede na to, da čakamo na rezultate uvedenih ukrepov. Vsi zdaj vemo, da gre za res in se držimo ukrepov, upamo, da bo šlo res na bolje,« je dejala za RTV Slovenija vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović, da bi kar takoj rahljali ukrepe pač ne: »Podatki za en dan seveda za te odločitve ne zadostujejo.«Spomnimo, v petek so po pristojni opravili nekaj več testiranj kot v četrtek, in sicer 6938. Potrdili so 1583 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil tokrat malce nižji kot pretekle dni – 22,82 odstotka . V bolnišnicah se zdravi 1258 ljudi, na intenzivni negi jih je 194. Umrlo je 43 ljudi.Kako to, da še vedno umre toliko ljudi v 24 urah? Beovićeva odgovarja: »Predvsem gre za smrti pri ljudeh, ki so starejši. Vsak dan pa se izteče življenje tudi ljudem, ki so v svojih 50., 60. letih, tudi zelo aktivnim 70. letnikom.«In kdaj gre pričakovati sproščanje ukrepov? »Podatki za en dan ne zadoščajo, da bi se lahko kdorkoli odločil, da bi se ukrepi sproščali. Če pa bo v naslednjih dneh opaziti, da se stanje nadaljuje in če reprodukcijsko število pade pod ena imamo možnosti za varno sproščšanje ukrepov. Vsekakor v prvi vrsti za šolarje najprej, sploh tiste iz nižjih razredov, in pa dejavnosti, ki omogočajo varnost.«