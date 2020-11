V petek opravili skoraj 7000 testiranj, znani so rezultati

V petek so po neuradnih informacijah pristojni opravili nekaj več testiranj kot v četrtek, in sicer 6938. Potrdili so 1583 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil tokrat malce nižji kot pretekle dni – 22,82 odstotka. Na uradne podatke vlade še čakamo.Policija bo ta konec tedna na območju celotne države na avtocestah in hitrih cestah vzpostavila nadzorne točke, na katerih se bo izvajal celovit nadzor cestnega prometa. Preverjali bodo tudi namen potovanja oz. upravičenost prehoda med občinami. Gibanje po državi je vlada prepovedala 26. oktobra, omejitev je v četrtek podaljšala še za teden dni.Gibanje po državi je sicer dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za namen oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.