Mož, ki je reševal Slovence pred covidom v tujini: To je zame znak, da je konec vsake šale

ZDA imajo eno najvišjih incidenc covida 19. Obstaja možnost, da Slovenci, ki živijo tam, sploh pridejo na obisk v domovino? Kaj jim svetujete?



Težava je povratek v ZDA. Za zdaj velja, da je obvezna predhodna 14-dnevna karantena v državi, ki jo ZDA ne označujejo za nevarno, kar se bolezni tiče; morda Kanada in Mehika. V Ameriki skoraj ni območja, da oseba, ki je bila tam krajši čas (teden ali dva), ne bi bila tvegana. Na katero koli evropsko letališče bi oseba priletela, bi se morala izkazati z negativnim testom in bi bila v ciljni državi napotena v karanteno. Čezoceanskih letov je bistveno manj v primerjavi z letom prej, zato so letala, ki še letijo, zelo tvegana in tik pred zdajci je lahko let odpovedan.



Slovenskim državljanom, k se iz ZDA odpravljajo domov, svetujemo, da se pred potjo povežejo z našo ambasado v Washingtonu ali v Clevelandu in od tam pridobijo potrdilo, s katerim bodo lahko v Carigradu, Frankfurtu, Zürichu, Bruslju, morda tudi Londonu, ki sicer postaja vse bolj neevropsko letališče, pokazali, da lahko vstopijo v Slovenijo. Nato se iz Carigrada in Frankfurta še lahko leti v Ljubljano.



Na Dunaja pa je tako, da se usedeš na vlak in se odpelješ do Šentilja ali Beljaka, od tam s taksijem do slovenske meje, kjer te počakajo svojci, ki morajo imeti s seboj kopijo letalske karte svojca, po katerega so prišli, in izjavo za prehod občinskih mej. Pri tem lahko le upajo, da se na tranzitnem letališču ne zaplete. Naprej ne more, nazaj pa tudi ne, ker se v ZDA ne more več vstopiti.



Vodja konzularnega sektorja na slovenskem zunanjem ministrstvu (MZZ)ima v primerjavi s prvim valom res manj dela z reševanjem Slovencem v tujini, a skoraj ne mine dneva, ko ga ne bi zasuli z vprašanji o potovanjih. Vsem toplo svetuje, naj premislijo, ali je res treba odriniti na pot in kako se bodo tam obnašali.Spremenil se je značaj potovanj. Spomladi smo obravnavali pretežno ljudi, ki jih je zapora pri potovanju in prečkanju meja presenetila. Najprej smo reševali turiste in tiste, ki so bili dlje časa v tujini, ter nato še študente. Takrat smo se vsi srečali z okoliščino, ki je bila nepričakovana in je bilo tako več javljanja, da bi olajšali potovanja z nasveti. Zdaj je potovanj manj, a so predvsem drugačna. Septembra in oktobra so se študenti vračali v tujino ali pa so prihajali k nam. Veliko je tudi potovanj med družinskimi člani za pomoč znotraj družine, in potovanj z medicinsko indikacijo. Ljudje še vedno potrebujejo nasvet, kako prečkati letališče. Torej v drugem valu ne moremo govoriti o množičnih migracijskih valovih, ampak o osebnih in konkretnih vprašanjih. Dnevno prejmemo po telefonu 60 do 100 vprašanj državljanov.Evakuacijskih letov ni in jih ne bo, saj epidemija in tvegana potovanja za nikogar več niso presenečenje. Kdor se je v tujino odpravil, je moral vedeti, da bo potovanje njegovo tveganje. Evakuacijskih letov ni zato, ker bi bili na MZZ leni ali sovražni, ampak zato, ker so se države odločile, da tovrstnih prevozov ne bodo zagotavljale, ker jih tudi ne zmorejo več. Letalskih povezav skorajda ni.Tisti, ki še niso, pa še bodo (smeh). Zdaj ni več tistih, ki bi rekli, 16 nas je tukaj sredi Libijske puščave in čakamo, da pridete po nas. Naučiti se bomo morali, da se bodo potovalne navade in pogoji spremenili. Vsakomur svetujemo, da potuje toliko daleč, da se lahko vrne v svoji režiji in s svojo iznajdljivostjo, če bi se na poti kaj zalomilo.So, so. Na nas se obračajo tudi z vprašanji, kakšno bo potovanje v Grčijo marca naslednje leto. Takrat jim povemo, naj se obrnejo na vedeževalce ali pa si pogledajo v kavno usedlino. Pričakovanja so nekaj, a mi skušamo biti konkretnejši. Za zdaj še ni opaziti, da bi šlo na boljše. Morda se bodo potovanja sprostila takrat, ko se bo tudi možno cepiti proti novemu koronavirusu.So gospodarske delegacije in poslovneži, ki odkrito povejo, da je izvedba tega potovanja v tujini preživetveni pogoj in da se odpravljajo ne glede na to, ali je to možno ali težko. Mi jim skušamo dati nasvet in vstopne pogoje za države, ki nam niso blizu. Poslovne vezi s Kitajsko se tako intenzivno obnavljajo.Večinoma je vse zaprto in so se ekipe v hotelih razšle. Mene je zelo prepričala odločitev indonezijskih oblasti, ker so vsa potovanja na Bali onemogočili do konca leta. Bali živi od množičnega in mondenega turizma, zato more biti tam res hudo. Vedeti moramo, kam gremo, in se dobro pozanimati, da ne bomo obtičali na letališču v Singapurju ali Abu Dabiju, od koder se je drago in zapleteno vračati v domovino.Vsakršno potovanje pomeni veliko tveganje. Svetujem, da se pred potjo res natančno premisli in se poveže z ambasado v Zagrebu, kjer bodo skušati natančno ugotoviti, kakšni so hrvaški vstopni pogoji. Ni pomembno, da Slovenija dovoli izstop. Pomembno je tudi vedeti, kakšni pogoji nas tam čakajo. Vse turistično je lahko tam zaprto. In če tam omejujejo izhode iz občin svojim državljanom, potem ne bo veliko turističnega užitka tudi za tistega, ki tja pride. V dilemi, ali je potovanje možno ali ne, tvegano ali ne, je odgovor praviloma ne.Včasih tudi sploh nisem spal (smeh). Zdaj je mogoče malo mirnejše. Tudi organizirali smo se v okviru konzularne službe in se izmenjujemo tedensko, da bi preprečili vdor virusa v kolektiv.To je malo neodgovorno do tamkajšnjih gostiteljev in države. Tudi Hrvati se srečujejo s podobnimi težavami kot mi. Ni pošteno in ni pametno, da prenašamo svoje muhe ali želje na okolje, ki je prijazno do Slovencev. Ni nevaren prehod meje, ampak obnašanje, da je v enem okolju konec vseh omejitev in da ne spoštujemo distance, nošenja mask, da se veliko poje, pleše …Drži, resni pogovori so, da bi smučišča odprli po novoletnih praznikih. Če o tem razmišljajo v Avstriji in v Italiji, je to zame znak, da je konec vsake šale. Ne bi bilo pametno priti v položaj s konca poletne sezone, ko so Slovenci iz tujine prinesli veliko okuženosti. To ni v redu. Če se spomnimo, od kod se je obolenje razširilo, so to bili ravno zimskošportni centri. To je lekcija, ki je ne kaže pozabiti.To je obdobje, ko marsikdo računa, da bo po dolgem času spet videl svoje domače in prijatelje. Ta trenutek, ki vsi želimo, da bi se zdravstvena varnost izboljšala in ukrepi sproščali. Že teden ali dva z negotovostjo pričakujemo, kaj nam bopovedal ob 11. uri, in slišimo ga, da smo še kar na isti točki. Težava je v tem, da smo vsi že pod pritiskom, a uspelo nam bo, če bomo držali skupaj.Virusa ne prejemamo več od zunaj, ampak si ga predajamo iz roke v roke doma. Ti ljudje, ki zdaj potujejo, imajo toliko preverjanj na poti, potrebujejo negativni test, uvaja se tudi zdravstvena izkaznica za tiste, ki bodo cepljeni, da menim, da so med najbolj zdravstveno pregledanimi v vsej populaciji. So zagotovo manjše tveganje kot tisti, ki se bodo ob snidenju veselo objeli in skupaj preživeli denimo najdaljšo noč v letu. Treba se je obnašati odgovorno ...