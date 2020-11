Strokovnjaki razkrili, kdaj bi lahko začeli sproščati ukrepe

Graf 1. FOTO: IJS

Kaj nas čaka?

Na osnovi celostne slike, števila hospitaliziranih in števila pozitivnih testov na Institutu Jožef Stefan (IJS), kjer redno pripravljajo projekcije širjenja covida 19, ugotavljajo, da se je epidemija končno začela umirjati. »Upamo, da bomo z doslednim izvajanjem ukrepov s 16. 11., katerih učinek naj bi se v prihodnjih dneh vse bolj kazal, uspeli krivulje odločno obrniti navzdol. Število dnevnih pozitivnih testov v združeni starostni kategoriji 65+ in v vseh podkategorijah je predvidoma začelo padati, kar je dobra novica,« so zapisali na spletni strani.Kot dodajajo, je bil vrh v bolnišnicah morebiti že dosežen ali pa ga bomo dosegli v naslednjih dneh. Sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila (R) je 1,02, kar pomeni, da en oboleli okuži več kot eno osebo. S tega stališča še ni vidno upadanje epidemije, vendar je treba upoštevati, da ob morebitnem prihodu na vrh ali prehodu čez vrh sedemdnevno povprečje nekoliko preceni vrednost R, ker vsebuje tudi zgodovino iz naraščajočega obdobja.Trenutno imamo v povprečju približno 1420 pozitivnih testov dnevno. Epidemiologi bodo lahko spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih testov pod 300 na dan. To stanje lahko dosežemo šele po približno 2,2 razpolovnega časa (1420, 710, 355, 178), ko bo epidemija začela upadati. Razpolovni čas je odvisen od tega, koliko bomo spustili R s svojim obnašanjem.V napovedi za pozitivne teste in število ljudi v bolnišnicah so na inštitutu predpostavili, da so ukrepi (tukaj so mišljeni ukrepi in njihovo izvajanje) s 16. 11. spustili R na 0,9. Če bi bil R 0,7, bi okoli 28. 12. padlo povprečno število pozitivnih testov pod 300 na dan, kar je maksimalno število pozitivnih testov, pri katerem morejo epidemiologi še zasledovati stike potrjeno okuženih, kar močno zmanjša širjenje virusa in je pogoj za postopno sproščanje ukrepov. Zaradi časovnega zamika med okužbo in pozitivnim testom bi se lahko začelo postopoma sproščati ukrepe že nekaj dni prej. Če bomo vsi dosledno izvajali vse ukrepe, bomo po njihovem lahko božično-novoletne praznike mogoče preživeli v nekoliko bolj sproščenem vzdušju.