Opazka predsednika Argentine že ima posledice. To je napovedal španski zunanji minister

Španija je napovedala odpoklic veleposlanika iz Buenos Airesa, potem ko je predsednik Argentine Javier Milei na današnjem predvolilnem shodu v Madridu v organizaciji skrajno desne španske stranke Vox soprogo španskega premierja Pedra Sancheza označil za skorumpirano.

Ukrep zoper Argentino je napovedal španski zunanji minister Jose Manuel Albares. »Nesprejemljivo je, da predsednik na obisku v Španiji žali Španijo in španskega predsednika vlade, kar je v nasprotju z vsemi diplomatskimi običaji in najbolj osnovnimi pravili sožitja med državami,« je dejal minister.

Milei, ki se v Madridu ni srečal s predstavniki državnih oblasti, je s svojo opazko verjetno komentiral preiskavo Sanchezove soproge Begone Gomez zaradi suma korupcije in domnevnega trgovanja z vplivom. Premier iz vrst socialistov je to sicer označil za neutemeljeno blatenje in napade z desnice ter zavrnil pozive k odstopu.

Pred prihajajočimi volitvami

Milei je bil eden od slavnostnih gostov strankarskega dogodka, ki se ga je na navdušenje zbranih udeležila tudi voditeljica skrajne desnice v Franciji Marine Le Pen. Video nagovor sta opravila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in njen madžarski kolega Viktor Orban.

Vox je shod v Madridu organiziral pred prihajajočimi junijskimi volitvami za Evropski parlament.