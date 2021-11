S spominskim koncertom Bele sanje za Jakoba so se številni obiskovalci in ljubitelji glasbe v cerkvi Marije Magdalene, ki sta ga organizirala SKD Lipa in župnija Bazovica, poklonili še ne 20-letnemu Jakobu Bitežniku iz Repna, ki je umrl konec avgusta na počitnicah v hrvaški Istri. Kot sedemletnik je igral harmoniko pri prof. Igorju Zobinu na Glasbeni matici v Trstu, pred dvema letoma pa je začel igrati klavir pri ugledni prof. Tamari Ražem Locatelli, prejemnici Gerbičeve nagrade za življenjsko delo, ki je tudi dala pobudo za koncert.

Pianistka Tamara Ražem Locatelli in violinist Vasilij Meljnikov

Še zadnji avgustovski dan, preden je Jakob s prijatelji odpotoval na Hrvaško, je doma igral njemu ljubo skladbo Bele sanje. Od tod naslov za koncert, ki so ga oblikovali učenci Glasbene matice iz Trsta in sežanske glasbene šole: Lidio Tommaseo, Vasja in Nikita Krebel, Tina Uršič, Aylin Miliani, Ana Julija Špan in Vita Gombač. S skladbo Bele sanje sta koncert, ki ga je povezovala Tamara Stanese, uvedla posebni gost, priznani in mednarodno uveljavljeni violinist Vasilij Meljnikov in pianistka Tamara Ražem Locatelli, ki sta sklenila prireditev s Schubertovo skladbo Ave Maria. V prisotnosti ravnatelja tržaške Glasbene matice Bogdana Kralja sta zbrane pozdravila domači župnik Žarko Škerlj in predsednik SKD Lipa Karel Ražem.