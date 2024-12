Babice in dedki so zelo pomemben del otrokovega življenja

V Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, zlasti v oddelku otrok starih 3-4 let je bilo znova zelo veselo, igrivo in družabno, saj so v goste povabili babice in dedke. V omenjenem vrtcu zdaj že tradicionalno povabijo v vrtec babice in dedke in to prav v čarobnem, z lučkami okrašenem prazničnem decembru. Prav zares so babice in dedki tisti, zelo pomemben del otrokovega življenja, saj dan danes marsikatera družina ne bi zmogla vseh obveznosti in njihova pomoč še kako prav pride. In koliko nasmeha na obrazih nastane na otrokovih licih, ko v vrtec ponje prihitijo prav babice in dedki.

FOTO: Vrtec Manka Golarja

FOTO: Vrtec Manka Golarja

»To so za nas odrasle majhna dejanja, otrokom pa se ti majhni kamenčki sestavljajo najdragocenejši mozaik. Zato je to naše povabilo nekakšna zahvala za vso nesebično pomoč. Pripravili smo predpraznično druženje z delavnico. Odziv je bil izjemen. To je dan, ki ga nekateri težko čakajo, zato pridejo z veseljem in so še kako ustvarjalni in polni idej ter pozitivne energije. Zato, trikrat hura za naše, vaše babice in dedke. Še tako naprej. Vsako leto nam popestrite dan in neizmerno smo vam hvaležni za vse. Hvala dedkom in babicam za sproščeno, domače in prijetno popoldne ter vso dobro voljo, ki ste jo z nami delili v našem vrtcu,« je v imenu otrok in zaposlenih povedala vzgojiteljica Irena Domanjko Seršen.