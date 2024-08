Arso za več delov Slovenije prižgal alarme za točo

Arso je moral to poletje že večkrat prižgati alarme za točo. To je storil tudi danes popoldne, saj je ta grozila na več koncih države.

V več delih države je popoldne grozila toča. FOTO: Arso

FOTO: Arso

Ob 15.55 je bila velika verjetnost za njen nastanek na Gorenjskem, Goriškem ter v Pomurju. Kakšna je verjetnost v tem trenutku, lahko vidite na spodnji grafiki.

Arso za danes popoldne napoveduje povečini sončno vreme z možnostjo nastanka kakšne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura pri nas bo med 29 in 33 stopinjami Celzija, na Primorskem še nekoliko več – do 35 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 13 do 18 stopinj Celzija, ob morju okrog 20, čez dan pa lahko pričakujemo od 28 do 32, na Primorskem pa 35 stopinj Celzija.

Predvidoma do prihodnje nedelje bo nato pri nas sončno in vroče. V gorskem svetu to nedeljo in ponedeljek ni izključena kakšna popoldanska nevihta.