Arso prižiga rumeni alarm za ta del Slovenije

Danes bo pretežno jasno, dopoldne se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila. Popoldne bodo predvsem na severozahodu posamezne plohe in nevihte. Zaradi neviht so za severozahod in jugozahod države prižgali rumeno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

FOTO: Arso

Obeti

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V torek bo sprva precej jasno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bo nadaljevale v večer. Tudi v sredo bo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne se bo postopno delno zjasnilo. Nekoliko hladneje bo.