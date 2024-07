V Splitu spet razlite fekalije

»Pozor, hodite po fekalijah,« se glasi eden od napisov, ki jih lahko vidite na znani splitski ulici Uvala Zenta, na kateri je tudi sloviti lokal Kalafatić, navaja spletni portal Slobodna Dalmacija.

Na steni je tudi sporočilo ekološke agencije Sunce, ki navaja, da je počila cev v cevovodu v bližini bazena, katerega upravitelj je javni športni zavod Javna ustanova Športski objekti (JUŠO). Za popravilo je odgovorno mesto, ne služba za vodovod in kanalizacijo. Slednji trdijo, da bodo popravili cevi, a da jim morajo iz javnega zavoda najprej poslati naročilnico za izvajanje del.

Opozorila, ki vznemirjajo mimoidoče. FOTO: Osebni Arhiv bralca/Slobodna Dalmacija

Brezplačno v turističnih ambulantah Tuji in domači turisti na Hrvaškem zdravstvene težave od letošnjega poletja lahko brezplačno rešujejo tudi v več deset turističnih ambulantah, piše reški Novi list. Zdravstvene storitve v hrvaških turističnih ambulantah so bile doslej plačljive, po novem pa jih bo v poletnih mesecih krilo zdravstveno zavarovanje. Okoli 30 turističnih ambulant na jadranski obali je s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO) sklenilo dogovor, po katerem bo turistom zdravstvene storitve med 1. junijem in 30. septembrom krilo zdravstveno zavarovanje. Storitve v zasebnih turističnih ambulantah, ki še vedno nimajo pogodbe s HZZO, ostajajo plačljive. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu slovenskim državljanom medtem priporoča tudi sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino, saj krije tudi druge stroške zdravljenja ter storitve, kot je zdravstvena evakuacija ali prevoz posmrtnih ostankov v Slovenijo, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. STA

Služba za vodovod in kanalizacijo je po navedbah na sporočilu, prilepljenem na zid ob ulici, ki pelje tudi proti priljubljeni plaži Firule, že poklicala javni zavod, v katerega pristojnosti je popravilo, ter razložila, kaj potrebuje, da bi začeli delati. Dopis prosi krajane, naj bodo potrpežljivi in naj dajo pristojnim čas, da težavo rešijo. Vseeno pa jih prosijo, da jim, ko se bo popravilo začelo, to čim prej sporočijo, saj bodo, če sanacije ne bo, ukrepali.

Največje dalmatinsko mesto se z izlivanjem fekalij sooča skoraj vsako leto, pogosto je zaradi težav s kanalizacijo onesnaženo tudi morje na kopališčih.