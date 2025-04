Naj pirhi Slovenskih novic: sklepno dejanje za najlepše pirhe

Pred nami je sklepno dejanje že 29. nagradnega natečaja Naj pirhi Slovenskih novic.

Velika noč bo letos pozno, komaj 20. aprila, kar je skoraj mesec za tem, ko po starem izročilu Marija 25. marca odklene zemljo. Na ta dan so nekoč otroci sezuli ponošene zimske škornje in stekli bosopeti čez plan. Danes le še redko videvamo bosonoge otroke, čeprav so pomladi neprimerno toplejše. Krščansko ljudsko izročilo krašenja velikonočnih pisanic je izvorno vezano na pomlad in se je ohranilo do danes. Zdi se, da je krašenje pisank vse bolj priljubljeno. Velika noč ali po starem vuzem je premakljiv praznik, ki ga obhajamo prvo nedeljo po spomladanski polni luni, zato jo praznujemo vsako leto ob drugem času, a vselej med 22. marcem in 25. aprilom.

Na veliki četrtek, 17. aprila, bo komisija pod vodstvom etnologa Janeza Bogataja že tradicionalno ocenjevala vaše pisanice, zato vas opozarjamo, da se čas za pošiljanje vaših jajčnih umetninic izteka.

Pirhe ste morali poslati z izpolnjeno prijavnico, ki ste jo našli v tiskani izdaji Slovenskih novic ter na naši spletni strani www.slovenskenovice.si, na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi.

Če tega še niste storili, pa je na voljo le še ta ponedeljek, 14. aprila, ko boste lahko (z obvezno izpolnjeno prijavnico) svoje izdelke tudi osebno prinesli, in sicer v kiosk, ki vas čaka na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani; sprejem vaših pirhov bo potekal med 10. in 14. uro.

Tri kategorije

V natečaju smo po tradiciji ohranili tri kategorije. V kategoriji Kulturna dediščina bomo izbirali najlepše pirhe, okrašene po tradiciji ljudskega izročila. Prebivalci Prekmurja in Bele krajine so ohranili zelo izvorno, staromodno poslikavo velikonočnih remenk oziroma pisanic. Na Gorenjskem in na Krasu jih barvajo spet drugače.

Barv nekoč ni bilo mogoče kupiti v trgovini, uporabljali so naravno pridobljene barve, svetlo rjavo, denimo, iz olupkov čebule. Če so želeli jajca obarvati zeleno, so uporabili špinačo, zeleni čaj, tudi koprivo in regrat.

Najpogosteje jih barvamo s čebulnimi olupki. FOTO: Nellisyr/Getty Images

Pisanko so na Krasu pordečili tako, da so jo pomočili v vroč teran. Rumeno jih obarvamo z uporabo ognjičevih cvetov, uporabni pa so tudi olupki jabolk sorte zlati delišes, ki vsebujejo precej rumenila. Vijolično jih obarvamo s sokom rdečega ribeza. Seveda, za sijaj so uporabili špeh ali oljčno olje.

V kategoriji Sodobna ustvarjalnost ste imeli priložnost prepustiti se domišljiji. Tako pri uporabi materialov kot pri motiviki ste imeli tako rekoč proste roke. Že v preteklosti smo v okviru natečaja prejeli velike pisanke, okrašene z drobci stekla, pa oblečene v sešite oblekice, celo pisanka s kovinskim sijajem je že prispela. Človeška domišljija niti letos ne pozna meja.

Opozorilo Kdor bo želel, bo lahko svoje pisanice osebno prevzel v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani, in sicer v torek, 22. aprila, med 10. in 14. uro.

V kategoriji Otroška sodobna ustvarjalnost ste prepustili domačo mizo otrokom, le prej ste jo dobro pogrnili s časopisnim papirjem. Poslikava velikonočnih jajc skupaj z otroki za domačo mizo tako ali tako spada med najlepše družinske trenutke. Otroška roka je morda nezanesljiva v potezah, zato pa so motivi toliko bolj prvinski in se od nekdaj predstavljali resnično, nezlagano željo. Najlepša pisanka na svetu je bila vselej tista izpod otroških rok.

Na letošnji nagradni natečaj smo vas povabili tudi zaradi privlačnih nagrad, ki jih bo v obliki darilnih bonov Desetak prispeval partner letošnjega natečaja – nakupovalna destinacija Aleja. Pa še to: za rezultate boste izvedeli že v veliko soboto, 19. aprila, v sobotni izdaji Slovenskih novic.