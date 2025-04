Najlepših 40 pomladi Ane Marije Mitič: Vedno bom najprej mami (Suzy)

S pevskim, igralskim in voditeljskim talentom. Danes, ko vstopa v novo življenjsko poglavje, smo jo izzvali, naj z nami deli navdihujoča spoznanja, ki jih je nabrala v 40 letih. »Sprva sem težko povedala, koliko sem stara, ker sem hitro začela nastopati na odrih, prireditvah, občasno prevzela organizacijsko-producentsko vlogo, gostovala v številnih razvedrilnih oddajah in kdaj naletela na odziv, da sem še mlada. Od mene se je torej pričakovalo, da marsikaj naredim zaradi izkušenj in nadaljnjih referenc,« že v uvodu pogovora izstreli Ana Maria Mitič. Sreča je na strani pogumnih »A leta seved...