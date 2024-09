Arso prižgal opozorilo! Možnost požarov je tam visoka

Zvečer se bodo nevihte umirile. Ponoči in zjutraj bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo v nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v Alpah bodo popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo pred požari

Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja, Arso je prižgal opozorilo.

V torek in sredo bo sončno in vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo možna kakšna nevihta. V četrtek bodo popoldanske nevihte nekoliko pogostejše.

Območje visokega tlaka nad srednjo Evropo slabi. K nam s šibkim severovzhodnikom doteka nekoliko bolj vlažen in v višinah malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno. V ponedeljek bo sončno in vroče. V sosednjih krajih Avstrije in severne Italije bo popoldne nastala kakšna nevihta.