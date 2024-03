Arso opozarja: gladina morja bo dosegla najnižje dele obale, povečuje se tudi nevarnost plazov

Gladina morja bo ob današnji večerni plimi povišana in lahko doseže najnižje dele obale, opozarja agencija za okolje. Hkrati svari, da se v visokogorju povečuje nevarnost proženja snežnih plazov, ki bo od nedelje popoldne do ponedeljka predvsem na območju Julijskih Alp velika in bo po evropski petstopenjski lestvici 4. stopnje.

FOTO: Arso

Gladina morja bo povišana in lahko doseže najnižje dele obale ob današnji večerni plimi okoli 21. ure in v nedeljo ob dopoldanski plimi okoli 9. ure. Ob nedeljski večerni plimi med 19. in 22. uro pa se bo morje razlivalo na najnižjih delih obale v višini do 20 centimetrov, so zapisali na spletni strani.