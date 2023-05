ARSO izdal rdeči alarm: znano tudi, kje bo najhuje

Močne padavine, ki so zajele Slovenijo, ponekod že povzročajo velike težave. Na agenciji za okolje so za večji del države zjutraj že izdali rumeno opozorilo, kmalu je sledilo oranžno in še rdeče. Kako hudo je in kako resne so razmere, bo jasno ob 13. uri, ko bodo pred novinarje stopili meteorolog Branko Gregorčič, hidrolog Janez Polajnar, v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, vodja sektorja za gospodarske javne službe in investicije na Direkciji RS za vode Rok Penec ter Mateja Jemec Auflič iz Geološkega zavoda Slovenije.

Burja in močno deževje

Na spletni strani so zapisali, da bodo najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem lahko presegali hitrost 100 km/h. Glede padavin pa so zapisali, da lahko najmočnejše pričakujemo danes do večera v vzhodni Sloveniji, kjer bodo vodotoki močno narasli, povečala se bo tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Na agenciji za okolje še dodajajo, da so ob hudourniških vodotokih možne hitre in silovite poplave. V večjem obsegu so verjetne poplave meteorne in zaledne vode. Pojavi se lahko intenzivna erozija brežin in prenos plavja. Pri tako močnih padavinah se lahko zamašijo, poškodujejo ali uničijo mostovi, vodni objekti in vodna infrastruktura. Možni so zemeljski plazovi. Pride lahko tudi do krajevnih motenj pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere so lahko zaradi krajevno poplavljenih cest nevarne.

»Če opazite hitro naraščanje hudourniškega vodotoka, najprej poskrbite, da se umaknete nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ne poskušajte prečkati vodnega toka. Izjemoma, če presodite, da to lahko pravočasno storite, umaknite iz nižjih prostorov in kleti hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in organi,« so še dodali na agenciji.