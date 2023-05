Zaprli primorsko avtocesto, blokirana tudi Luka Koper

Slovenija je danes zaradi padavin in vetra odeta v rumeno in oranžno opozorilno barvo (od oranžne je le še ena višja stopnja, to je rdeča). Medtem ko po večini Slovenije pričakujemo izdatnejše padavine, predvsem na jugoovzhodu (v 24 urah lahko zapade do 80 litrov dežja na kvadratni meter), se na Obali soočajo z močnim vetrom – sunki burje ponekod lahko presežejo 100 kilometrov na uro.

Malo pred šesto uro in kmalu po njej so zaradi vetroloma klicali na pomoč iz Kopra, že dobri dve uri prej pa so zaradi močne burje zaprli predor Kastelec v smeri Ljubljane, pa tudi Luko Koper.

Malo pred peto uro se je na Slomškovi cesti v Ajdovščini čez vozišče podrlo drevo. Odstranili so ga gasilci GRC Ajdovščina.

Medtem v Šentilju poročajo o plazu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

