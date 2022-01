Arso izdal opozorilo: to nas čaka

Danes bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije. Od poldneva do sredine noči na sredo bo najvišja hitrost vetra od 70 do 80 kilometrov na uro, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Jutri bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih do četrtka zjutraj dosegala hitrosti od 100 do 120 kilometrov na uro.

Čakajo nas tudi padavine. Danes bo rahlo deževalo na zahodu države, jutri do večera pa bodo padavine zajele vso Slovenijo. »Dež bo zvečer prešel v sneg do nižin.«