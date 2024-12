Arčon o nakupu osemkolesnikov tipa boxer: »Strošek odstopa je Slovenijo stal štiri milijone evrov«

Vlada je danes zaključila zgodbo o nakupu osemkolesnikov tipa boxer, je po seji vlade sporočil njen podpredsednik Matej Arčon. Celoten strošek odstopa od nakupa je Slovenijo stal štiri milijone evrov, država pa ga je že v celoti poravnavala, je dejal Arčon.

Pogodbo o nakupu osemkolesnikov boxer je sicer tik po državnozborskih volitvah leta 2022 podpisal še tedanji obrambni minister Matej Tonin, kljub pozivom tedanjega pretendenta za predsednika vlade, sedanjega premierja Roberta Goloba, naj tega ne stori, in opozoril o neracionalnosti nakupa, je po današnji seji vlade spomnil Arčon.

Golobova vlada je sicer odločitev za odstop od sporazuma o nakupu vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) sprejela jeseni leta 2022, tedaj pa je bilo govora o 70 milijonov evrov pogodbene kazni, ki bi lahko doletela Slovenijo. »Takrat so seveda v javnosti krožile razne napovedi in ustrahovanja, da bo odstop od pogodbe izjemno drag, celo 70 milijonov evrov. Z današnjim sklepom vlade se naše obveznosti v tem poslu zaključujejo, celotni strošek odstopa je štiri milijone evrov in je že v celoti poravnan,« je na novinarski konferenci po seji vlade sporočil Arčon.

Vlada se je tako na današnji seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu spremembe k memorandumu o soglasju glede programa Boxer. Ta se sklepa, ker Slovenija formalno-pravno izstopa izstopa, dve udeleženki programa, Litva in Združeno kraljestvo, pa nameravata naročiti dodatna vozila, so v sporočilu po seji vlade pojasnili na obrambnem ministrstvu.

Strošek odstopa

Sprememba memoranduma Sloveniji ne prinaša novih finančnih obveznosti, saj ji skladno z dogovorom z ostalimi udeleženkami ni treba plačati vstopne pristojbine v višini 7,2 milijona evrov za povrnitev razvojnih stroškov ostalim udeleženkam programa Boxer.

S podpisom memoranduma v vseh državah udeleženkah programa, pa se bo tudi formalno-pravno končalo sodelovanje Slovenije v tem programu. Skupni stroški sodelovanja in izstopa Slovenije iz programa sicer znašajo 4,3 milijone evrov in so že poravnani.

Po Arčonovih besedah je tako strošek odstopa »zelo daleč od katastrofalnih napovedi«, kar je pripisal pogajalskim spretnostim predstavnikov ministrstva za obrambo. Ker je vlada vztrajala in se ni pustila ustrahovati, je državo rešila pred »škodljivim poslom«, ki bi državo stal več kot 350 milijonov evrov v fazi nakupa in nato še več milijonov v stroških za vzdrževanje, je poudaril podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje.

Po njegovih navedbah je od dogovora z istim proizvajalcem dve leti za Slovenijo odstopila tudi nemška vlada, zato zgodba o nakupu boxerjev po Arčonovih besedah prinaša dva sklepa. »Pri prihodnjih nakupih vojaške opreme se je treba nasloniti na stroko in je treba razmišljati ne le o ceni, temveč tudi o stroških vzdrževanja opreme. In drugič, pri pravilnih odločitvah je treba vztrajati,« je nanizal Arčon. Zatrdil je, da bo tako vlada postopala tudi v primeru obljubljenih reform. Prepričan je, da se bo enako kot v primeru omenjenega nakupa tudi pri reformah izkazala pravilnost vladnih odločitev in njihova korist za državljane.

Alternativna rešitev

Vlada je sicer jeseni 2022 ob odločitvi za odstop od omenjenega posla ministrstvo za obrambo zadolžila, da pripravi novo, alternativno rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske enote.

Lani je takratni obrambni minister Marjan Šarec pojasnil, da je ministrstvo k oddaji ponudb pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo. Od Finske je prejelo ponudbo za vozila patria XP, od Poljske za vozila rosomak-L, od Romunije za vozila piranha 5 in od Italije za vozila frecia. Premier Golob pa je letos poleti napovedal možnost nakupa osemkolesnikov od finskega podjetja Patria po principu vlada-vladi.

Pomembno je, da pogovori oz. pogajanja o nakupih, pri katerih gre za varnost države in državljanov, potekajo med dvema vladama, je danes še poudaril Arčon. Pogovori so v teku, vse nadaljnje informacije pa bo podajal obrambni minister, je še dodal.