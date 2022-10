Anže ali Nataša v predsedniško palačo

Naslednji mesec bomo po desetih letih dobili novega predsednika ali predsednico države. Za funkcijo se bosta v drugem krogu predsedniških volitev, ki bodo 13. novembra, potegovala Anže Logar, ki že ves čas, vsaj po javnomnenjskih anketah sodeč, velja za favorita, in Nataša Pirc Musar. Logar je do zaključka redakcije prejel 34 odstotkov glasov, Pirc Musarjeva pa 27. Na tokrat neslavnem tretjem mestu je s približno 15 odstotki glasov pristal Milan Brglez. Za njim so se zvrstili Vladimir Prebilič (dobrih 10 %), Sabina Senčar (6), Janez Cigler Kralj (4) in Miha Kordiš (3).

Da bo v prvem krogu predsedniških volitev slavil, je bil Logar prepričan, še preden so se volišča včeraj odprla. »Želite mojo napoved? Zmagal bom te predsedniške volitve. Enkrat po dolgem času nas bo večina volila za, in ne proti. In Slovenija se bo naučila sodelovati. Tudi v politiki,« je tvitnil v petek, včeraj pa je optimizem le še naraščal. »Verjamem v zmago, verjel sem v to že pred letom dni, ko o tem še nihče drug sploh ni razmišljal, in s tem občutkom grem v drugi krog,« je pristavil pred začetkom preštevanja glasov.

Da lahko vidi v prihodnost, je včeraj namignil tudi premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je skupaj s svojo stranko in SD podprl tretjeuvrščenega Brgleza: »Poraženca bomo spoznali v drugem krogu in jaz že dane svem, kdo bo poraženec v drugem krogu. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kdo z leve sredine bo zmagovalec, je manj pomembno kakor to, da leva sredina prevzame to funkcijo v svoje roke in s tem se naslednjih pet let dobi stabilno politično okolje v Sloveniji.«

Veseli se drugega kroga

Pirc Musarjeva, ki je nasmejana glas včeraj oddala na volišču v Radomljah, je že dopoldne dejala, da verjame, da se bo uvrstila v drugi krog. Ko so prvi neuradni rezultati pokazali, da bo tudi res tako, pa jih je pospremila z besedami: »Veselim se drugega kroga, veselim se finala.« Prepričana je, da je prišel čas za prvo žensko predsednico, volivke in volivci pa so jo po njenem mnenju podprli v tolikšnem številu, ker da so »prepoznali kakovosti neodvisne kandidatke, ki se zaradi te predvolilne kampanje ni spremenila čisto nič in se ne bo«.

Uvrstitev v drugi krog je pričakoval tudi Milan Brglez, a ko je postalo jasno, da se to ne bo zgodilo, je dejal, da ni razočaran, in se zahvalil vsem, ki so glasovali zanj. »Projekt, ki smo ga začeli s povezovanjem socialnih demokratov in socialnih liberalcev se bo nadaljeval in bo še kako vplival na politiko v Sloveniji,« je poudaril.

Prvega kroga predsedniških volitev se je sicer tokrat po podatkih Državne volilne komisije udeležilo približno polovica volilnih upravičencev, malenkost več kot pred 10 leti (48,84), ko se je za predsednika države prvič potegoval Borut Pahor. Daleč največja je bila udeležba na prvih predsedniških volitvah v samostojni Sloveniji leta 1992, ko je svoj glas v prvem krogu oddalo kar 85,84 odstotkov polnoletnih državljank in državljanov. Pred petimi leti se je na volišča v prvem krogu odpravilo dobrih 44 odstotkov upravičencev, še pet let prej 48,84 odstotka, na vseh prejšnjih pa več kot polovica.

Prepričljiva zmaga Logarja v prvem krogu ni presenečenje. Javnomnenjske raziskave so mu uvrstitev v drugi krog napovedovale že od začetka kampanje, bralci, ki so sodelovali v anketi, objavljeni na naši spletni strani, pa mu napovedujejo tudi absolutno zmago. Na vprašanje, za koga bi glasovali, če bi se v drugem krogu pomerila Logar in Pirc Musarjeva, jih je kar 50 odstotkov odgovorilo, da za prvega, 34 odstotkov pa bi glas namenilo nekdanji pravnici in novinarki.