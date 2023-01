Antonovanje v znamenju čurk: podelili so priznanja za najboljše (FOTO)

Na Kogu, vasici v Jeruzalemsko-Ormoških goricah ob hrvaški meji, so v čast sv. Antona puščavnika, ki goduje 17. januarja, pripravili Antonovanje 2023. V organizaciji Društva Antonovanje na Kogu se je v dobrem tednu zvrstilo skoraj ducat dogodkov, v ospredju pa bilo ocenjevanje kašnatih klobas ali čurkov – čurkarijada.

Ivan Žinko kot Matjašek I. Kogovski promovira čurke. Foto: Klavdija Vnuk

Podelili so priznanja za najboljše črne, sive in bele čurke ter za najlepše risbe otrok na temo reje prašičev, Ivanu Žinku pa so ob dodelitvi naziva Matjašek I. Kogovski za dve leti zaupali promocijo čurk in mu ob imenovanju izročili štrajhar, to je ostrilec nožev, nož, vrbo, žganje za dobro voljo in kravje roge.

Domačinke so spekle 40 kg kašnatih klobas. Foto: Antonovanje na Kogu

Že nekaj dni pred čurkarijado je Društvo Antonovanje na Kogu organiziralo ocenjevanje kašnatih klobas čurk. V dvorani na Kogu sta strokovna komisija in komisija potrošnikov ocenili 21 vzorcev 11 proizvajalcev. Ocenjevalce so najbolj navdušile črne čurke, teh je bilo tudi največ, 11. Ocenili so tudi šest sivih in štiri bele. Od 21 čurk jih je 11 osvojilo zlato priznanje, sedem srebrno, dve bronasto, eno pa priznanje za sodelovanje.

»Lahko rečemo, da so bile čurke zelo dobre kakovosti, še zlasti lahko pohvalimo izgled in izdelavo. Najboljše so bile črne, pri sivih je bilo opaziti nekoliko manj povezan nadev, za bele pa bi lahko rekla, da je bila kakovost nekoliko slabša od prejšnjih let,« je dejala Irena Kos, vodja tričlanske strokovne komisije, sicer pa svetovalka specialistka za področje predelave mesa na kmetiji na KGZ Celje. Komisija je ocenjevala izgled klobase, sestavo prereza, barvo prereza, teksturo, vonj in okus.

Kaj je čurka? Čurka je na območju Koga in večjega dela vzhodnega ormoškega območja ime za kašnato klobaso. Glede na vsebino nadeva poznamo bele, sive in črne čurke. Osnova nadeva je kaša. Pri belih čurkah je to prosena kaša z dodatki cimeta in sladkorja. Siva ima v nadevu praviloma ajdovo kašo ali ješprenj, lahko tudi manjši dodatek prosene kaše ali riža. Poleg tega so lahko dodani ocvirki, del kuhane glavine ali pljuč. Črna čurka, v Sloveniji je zanjo najbolj razširjen izraz krvavica, je kašnata klobasa, ki ji je dodana kri. Osnovni nadev sestavljajo ajdova kaša ali ješprenj, riž, meso glavine, pljuča, prepražena črevna mast, lahko tudi ocvirki. Čurke postrežejo s kislo repo ali kislim zeljem.

Domači šolarji so zaigrali nekaj skladbic. Foto: Klavdija Vnuk

Najuspešnejša je bila kmetija Renate Požgan Bubek iz Godenincev, ki je prejela zlata priznanja za črno, sivo in belo klobaso. Mesnica Manči je prejela zlati priznanji za črno in sivo čurko ter srebrno za belo. Dobitniki zlatega priznanja za črne čurke so še: gospodinjstvo Ernest iz Domžal, gospodinjstvo Franjo Šlebnik iz Šalovcev, gostilna pr' Matičku iz Kranja, kmetija Perc iz Vodrancev ter kmetija Koroša iz Križevcev pri Ljutomeru. Zlato priznanje za sivo čurko je prejela kmetija Kolarič iz Obreža.

Na 15. natečaju risb in fotografij na temo reje prašičev na območju Prlekije in Medžimurja so ocenili 300 del iz 20 vrtcev in šol. Foto: Antonovanje na Kogu

To se mi zdi super za prepoznavnost Prlekije in kašnatih klobas, ki jih večina ljudi ne pozna tako dobro, kot si zaslužijo.

Po mnenju štiričlanske komisije potrošnikov je najboljšo črno čurko izdelalo gospodinjstvo Ernest, najboljšo sivo je izdelala kmetija Sever s Cvena, najboljšo belo pa Renata Požgan Bubek iz Godenincev. »To se mi zdi super za prepoznavnost Prlekije in kašnatih klobas, ki jih večina ljudi ne pozna tako dobro, kot si zaslužijo. Super so za kombinacijo z vini, tako s suhimi, polsladkimi kot tudi sladkimi,« je poudarila vodja komisije potrošnikov Vanja Mramor.

Dogodek so z obiskom počastili vinske kraljice in kralja. Foto: Antonovanje na Kogu

Člani komisije opažajo napredek v 13-letni zgodovini ocenjevanja čurk na Kogu, v društvu pa so zadovoljni z letošnjo udeležbo, čeprav je bilo manj vzorcev kot prejšnja leta. Za udeležence in obiskovalce so pripravili tudi pokušino klobas kmetij, ki so sodelovale na ocenjevanju s svojimi izdelki.

Strokovna komisija, z leve: Irena Kos, Peter Pribožič ter Slavica Strelec Foto: Klavdija Vnuk

Priznanja sta na čurkarijadi podelila predsednik Društva Antonovanje na Kogu Slavko Perc in vodja ormoške izpostave na KGZ Ptuj Ivan Puklavec. V kulturnem programu so sodelovali kogovska folklorna skupina Pastirčki, etno skupina Gudalo OŠ Ormož, Folklorna skupina Obrež in prleški kantavtor Tadej Vesenjak, ki je zapel tudi prleško himno o čurki.

Prišel je tudi ptujski lükar. Foto: Klavdija Vnuk

Na srečelovu je izžrebanka iz Vičancev zadela živega prašiča, obiskovalci so pojedli vseh 40 kg čurk, ki so jih spekli v kuhinji podružnične šole Kog, na povabilo kogovskega vinskega kralja Jakoba Lukmana pa je čurkarijado obiskalo tudi osem vinskih kraljic in kralj. Prireditev je v domačem narečju vodila Katjuša Grof Štih. ​

Črna. Najtemnejši čurki drugje rečejo krvavica. Foto: Antonovanje na Kogu

Siva. Foto: Antonovanje na Kogu