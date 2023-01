Anketa: ljudje ne verjamejo Fidesu, zaupajo pa ministru Loredanu Bešiću

Že vse od nastopa nove vlade, zdravniki grozijo s stavko. Vrstijo se pogajanja in nove napovedi stavk. Ta teden pa smo prvič v zgodovini naše države doživeli še stavko bolnikov. Medtem pa se razgradnja javnega zdravstvenega sistema nadaljuje, pacienti, ki vsakomesečno plačujejo v zdravstveno blagajno pa vse teže pridejo do zdravstvenih storitev. Veliko, kar 130.000 pa je v Sloveniji ljudi, ki osebnega zdravnika sploh nimajo. Ob vsem tem smo vas v anketi vprašali, ali menite, da se bodo razmere v slovenskem zdravstvu končno uredile? Odgovorilo je 6.283 ljudi, večina izmed njih pa je pesimistična. Le ena oseba manj kot 4.000 namreč meni, da so razmere v zdravstvu samo vrh ledene gore. In da drugače ne bo vse dokler ne bomo uničili korupcije in temeljito reformirali države.

Še bolj pesimistično so bili tisti, bilo jih je kar 1.702, ki menijo, da nam ni pomoči in da bo naš javni sistem razpadel. Za vsaj nekaj optimizma pa je poskrbelo 582 bralcev, ki so prepričani, da bodo napovedani ukrepi, stavke in protesti ustavili propad zdravstvenega sistema.

Anketa o zdravstvu 2 FOTO: S. N.

V naši drugi anketi o zdravstveni problematiki smo vas vprašali, komu najbolj verjamete v tem zdravstvenem kaosu. Izkazalo se je, da največ ljudi med podanimi akterji zaupa ministru za zdravje Loredanu Bešiću - 1.637 ljudi od 6.843 ljudi, ki je glasovalo v anketi. Na drugem mestu zaupanja sta se znašli opozicijski stranki SDS in NSi, takoj za njima pa zdravniki, ki si upajo dvigniti glas. Nekaj več kot 300 ljudi najbolj verjame Inštitutu 8. marec in nekdanjemu ministru Kebru, samo 88 ljudi pa sindikalistom Fidesa. Velika večina bralcev, ki so odgovorili, pa je nezaupljiva do vseh. Kar 2.599 od skupno 6.843 ljudi namreč ne verjame nikomur izmed vpletenih.