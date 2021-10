Analitik: Srečanje Pahorja s Stevanovićem se lahko razume kot spodbuda nasilnih protestov

Dobovšek: Je Pahor kaj zamešal?

Pred srečanjem vrha EU in zahodnega Balkana v Sloveniji jenapovedal ohromitev Slovenije. Njegovo napoved je premier Janez Janša v nedeljo primerjal z dejanji Benita Mussolinija, povabil pa ga je tudi na covidni oddelek, da bi pomagal kot prostovoljec. Danes se je s Stevanovićem srečal predsednik republike. Nad tem pa so tisti, ki menijo, da na ta način podpira ravnanje nekaterih protestnikov, nasilnih tudi do policistov, zdravstvenega osebja in novinarjev, zgroženi.Potezo Pahorja je za Slovenske novice komentiral tudi politični analitik. »Srečanje Pahorja z organizatorjem protesta, ki je z nasiljem ohromil Ljubljano, se seveda lahko razume tudi kot spodbuda za take dogodke, saj jim daje visoko pozornost.« Sicer pa verjame v iskreno predanost Pahorja dialogu in povezovanju. »Vprašanje pa je, ali drugo stran sploh zanima dialog ali pa bo to srečanje izkoristilo za promocijo.«Stevanović je opoldne javnosti sporočil, da pogovori pri Pahorju pričakovano niso uspeli. Predsednik jim je dejal, da se v delo vlade ne bo vmešaval.Kritični so bili tudi v neparlamentarni stranki Dobra država. »Je kaj zamešal, skočil preden je razmislil, ali načrtno podpira določene politične skupine? Zahtevamo pojasnila!« so zapisali (nelektorirano) na twitterju in objavili pismo, ki so ga naslovili na predsednika države.