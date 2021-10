Zoran Stevanović vladi grozi z blokado

, pobudnik sredinih uličnih protestov, je pisal vladi in jo pozval k takojšnji odpravi pogojev PCT in odstopu. V sporočilu je zapisal (nelektorirano): »Obvestili smo vas že, da bodo protesti vse večji in številčnejši in da je ljudstvo vedno bolj jezno, čeprav pozivamo k mirnosti ter vnašamo ljubezen in slogo.« Nadaljeval je, da je to, kako številčni bodo protesti in koliko jeze je združeno v ljudeh, odvisno od članov aktualne vlade.»Ne pozabite, da se bodo v naslednjem tednu, v torek in sredo npr., odvijala pomembna zasedanja na Brdu (EU Zahodni Balkan), blokada Slovenija, pa verjetno ni slika, ki bi jo radi poslali v svet. Nosite namreč popolnoma vso odgovornost za dogajanje na ulicah, trgih in protokolarnih lokacijah.«V nadaljevanju je Stevanović pozval k takojšnji odpravi pogojev PCT in odstopu. »Ta vlada nima zaupanja ljudi. V kolikor menite drugače, potem nimate zadržkov, da to zaupanje preverite na predčasnih volitvah.« Po njegovem naj prevzame odgovornost in pokaže sočutje do ljudi in ljudskost. Stevanović se je na koncu podpisal še kot predsednik.