Stevanović napovedal blokado Slovenije, zdaj se je oglasil Janez Janša

Pahor ga je povabil na pogovor, nekateri zgroženi

Po napovedi, da bodo protestniki na naslednjem shodu, ki naj bi potekal v času srečanja vrha EU, blokirali slovenske ulice in ceste, se je oglasil tudi premier. »Tako je govoril Musolini pred pohodom na Rim. Posledice so znane,« je zapisal na Twitterju.Pohod na Rim je bila protestna manifestacija, ki jo je organizirala Narodna fašistična stranka (Partito Nazionale Fascista) pod vodstvomoktobra 1922. Omenjena akcija je imela za posledico nastop Mussolinijeve vlade, ki se je obdržala kar dvajset let.Pred nekaj minutami je premier dodal še: »Stevanoviću: Namesto da razgrajate po ulicah, ovirate promet, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se raje javite kot prostovoljci za delo na Covid oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite.«Že v ponedeljek pa naj bi se Stevanovićem srečal predsednik republike Borut Pahor, ki pravi da bo sledil obljubi o dialogu, saj da je v preteklosti že sprejel nekatere protestnike in jim prisluhnil. Do poteze Pahorja pa so zgroženi v stranki Dobra država. »Je kaj zamešal, skočil preden je razmislil, ali načrtno podpira določene politične skupine? Zahtevamo pojasnila!« so zapisali na Twitterju in objavili pismo, ki so ga naslovili na predsednika države.