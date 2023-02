Živi dokaz, kakšno moč premore človekova volja, je 68-letna Ana Krašovec iz Velenja. Njena dobra volja, nasmeh, življenjska energija, iskreno veselje so neverjetni, in to kljub zdravstvenim tegobam, ki nekako pritičejo tudi letom, ki jih nosi. A ni bilo vedno tako. Še pred korono je bila namreč zdaj upokojena kuharica, po poklicu pa trgovka, ujeta v maso svojih več kot 160 kilogramov, ki so ji narekovali življenje, namesto da bi ona odločala, kako živeti. Toda vajeti ima znova v svojih rokah in prav tako postavo mlajše ženske, saj je shujšala za neverjetnih 90 kilogramov. Nejc ni le dober tre...