Američani za informacije o teh treh Slovencih še vedno ponujajo milijonsko nagrado

Ameriška Uprava za boj proti mamilom (DEA) še vedno ponuja milijonsko nagrado tistemu, ki jim bo pomagal pri aretaciji treh slovenskih državljanov. Mihael Karner, njegova žena Alenka in brat Matevž so namreč še vedno na seznamu iskanih oseb, za katere State Department ponuja do pet milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi pripeljale do aretacije vsakega od njih. Preganjajo jih zaradi pranja denarja in distribucije steroidov.

Mihael Karner je leta 2019 po poročanju TV Slovenija dejal, da anabolični steroidi, ki jih je prodajal, niso na seznamu prepovedanih substanc, predvideni so bili za rekreativce, njihova uporaba v profesionalnem športu pa je prepovedana.

Na družino Karner so ameriški tožilci popstali pozorni v začetku novega tisočletja, ko so odkrili, da so dobivali sestavine za izdelavo anaboličnih steroidov iz Kitajske, potem pa jih sestavljali v tovarni v Moldaviji in verjetno še kje drugje, nato pa prek interneta prodajali naprej v ZDA in drugam. Na tak način naj bi zaslužili več milijonov dolarjev, ki so se prali po svetu in nazadnje stekli nazaj k njim.

Leta 2011 so Mihaela in Alenko aretirali v Avstriji, vendar sta bila po plačilu varščine izpuščena na prostost. Vrnila sta se v Slovenijo, kjer ZDA ne morejo do njiju. Američani so po neuspešnih pogajanjih s Slovenijo glede morebitne izročitve nadaljevali z zaplembo premoženj in leta 2019 ponudili nagrado za informacije o Karnerjih.

Američani so Karnerjevim zaplenili jahto na hrvaškem, Avstrija jim je prepovedala prodajo smučarske koče, leta 2020 pa so Karnerjevi za vrtoglavih 3,8 milijona evrov prodajali luksuzno vilo Romarius v Lovrau.

Pozornost medijev so znova pritegnili spomladi, ko so hrvaški kriminalisti v Pulju opravili kriminalistično preiskavo treh državljanov, med katerimi naj bi bil tudi Mihael Karner, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Preiskavo so uvedli zoper tri Slovence, ki naj bi izvor nezakonito pridobljenega denarja skušala prikriti z nakupom nepremičnin na območju Istre in Kvarnerja. Na tak način naj bi oprala najmanj milijon evrov in pol.

Predaval o neposobnosti organov pregona

Ljubljančana Mihaela Karnerja se je pred enajstimi leti prijel vzdevek kralj steroidov. Z njihovo prodajo je med leti 2000 in 2008 zaslužil okoli 40 milijonov evrov. Lani je za Siol Karner zatrdil, da se s steroidi ne ukvarja več, je pa predaval na konferenci o poslovnih, davčnih in finančnih prevarah. Spregovoril je tudi o poslovni forenziki in nesposobnosti organov pregona.

»Zdi se mi škoda, da svojega znanja in izkušenj ne bi delil z drugimi. To se mi zdi smiselno, še posebej v tem obdobju, ko poslušamo predsedniške kandidate, kako se bodo borili proti temu, pa o tem nihče nima pojma,« je dejal.