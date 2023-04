Hrvaški mediji pišejo o početju treh Slovencev: jih čaka zapor?

Nedavno smo pisali, da so hrvaški kriminalisti v Pulju opravili kriminalistično preiskavo treh slovenskih državljanov zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Skupna materialna škoda je ocenjena na več kot milijon evrov. Zdaj je občinsko pravobranilstvo v Pulju uvedlo preiskavo zoper te tri Slovence, obtožnica pa jih bremeni kaznivega dejanja zoper gospodarstvo in pranja denarja, pišejo hrvaški mediji. Med obtoženimi so 47-, 48- in 49-letnik, vsi iz Slovenije.

V ZDA sta zagrešila kazniva dejanja in protipravno prišla do denarja

Osumljeni so, da naj bi od leta 2002 do februarja 2022 prikrivali izvor velikega premoženja, ki sta ga Slovenca (49, 48) pridobila s kaznivimi dejanji na območju ZDA.

Denar sta nakazovala na račune 49-letnika in 48-letnika oziroma na bančne račune podjetij, ki sta jih prej ustanovila, medtem ko je 48-letnik večje zneske vplačeval na bančni račun 47-letnika, pišejo hrvaški mediji. Da bi prikrila izvor denarja, sta ga v svojem imenu in imenu podjetja v njuni lasti vlagala v kupovanje nepremičnin na območju Istre in Kvarnerja in z nakupom oprala najmanj milijon evrov in pol. Ta denar naj bi nezakonito pridobili s prodajo steroidov.

Po neuradnih informacijah naj bi bil med osumljenci tudi Mihael Karner, je poročala 24ur.