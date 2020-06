Alternativa morju: to so najbolj osvežilna jezera in reke pri nas

Blejsko jezero

Bohinjsko jezero

Reka Krka

Podpeško jezero

Bloško jezero

Velenjsko jezero

Lepena ob reki Soči

Iški vintgar

Nadiža

Trbojsko jezero

Jezero Jasna

Sotočje Soče in Tolminke

Šobčev bajer

Reka Savinja in kamp Menina

Sava Bohinjka

Kočevsko ali Rudniško jezero

Vodni park Radlje na Dravi

Zdaj je že jasno, da bo veliko Slovencev svoj oddih preživljalo v naši domovini. Ob koncih tedna je na slovenski obali zaradi gneče že pravi kaos, saj se želijo mnogi osvežiti in ohladiti. A ohladite in osvežite se lahko poleg morja in toplic še kje drugje. Kaj pravite na jezero?V Sloveniji boste našli kar nekaj naravnih kopališč, ki se jih v teh vročih dneh izplača obiskati. Inštitut za javno zdravje poroča, da imamo v Sloveniji 18 naravnih kopališč, ki izpolnjujejo določene kriterije za kopanje, a je vseeno treba biti pri kopanju v naravnih kopališčih previden.Čeprav je okoli jezera kar nekaj kopališč, je najbolj priljubljeno tisto v bližini kampa – Velika Zaka, kjer boste našli tudi tuše in urejeno parkirišče. Ob Blejskem jezeru boste našli še kopališči Mala Zaka in Grajsko kopališče.To je največje in najgloblje naravno jezero pri nas. Na urejenih kopališčih pa ne boste uživali zgolj v vodni osvežitvi, temveč tudi ob krasnem pogledu na gore. Med najbolj znanimi plažami sta Fužinarski zaliv in plaža Ukanc.Reka KolpaNa reki Kolpi boste našli kar nekaj priljubljenih kopališč. Kopališče pri kampu Podzemelj, kopališče v vasi Grgelj ob domačiji Lobič Malenca, kopalci radi zaidejo tudi na Podbrežje pri Črnomlju.Jez v bližini izvira reke Krke ponuja pravo osvežitev. Temperature redko presežejo 18 stopinj.Jezero, ki ga boste našli v naselju Jezero, nedaleč stran od Ljubljane. Poleti se tukaj namaka kar precej kopalcev, saj je mogoče v jezero skočiti tudi s pomola.Jezero Bloke boste je med Cerkniškim poljem in Loško ter Ribiško dolino. Umetno je zajezeno in ni prav globoko, le dva metra. Gre za priljubljeno izletniško destinacijo.Naravno kopališče v Velenju, kjer se bodo zabavali tako otroci kot tudi odrasli. V okolici so urejeni prostori za piknike in kampiranje.Velika korita ob reki Soči jemljejo sapo. A kopanje v reki Soči zahteva kar nekaj poguma, saj je voda običajno precej hladna.Le streljaj iz Ljubljane boste našli neokrnjen košček narave, kamor radi zaidejo tisti, ki ne marajo namakanja v jezerih.Reka, v kateri bodo na svoj račun prišli predvsem tisti, ki ne marajo preveč hladnih voda. Voda je čista, tok je miren, kar je več kot idealno za razposajene otroke.Jezero, ki je nastalo med Kranjem in Mavčičami, je priljubljeno med tistimi, ki radi supajo ali uživajo v znani trbojski jagodni sadni kupi.Jezero, v katerem se lahko ohladite, boste našli v bližini Kranjske Gore.Prekrasen pogled na turkizno obarvano vodo vas bo kar vabil. Ob sotočju rek pri Tolminu sicer običajno prirejajo glasbene festivale.Bajer boste našli pod hotelom Ribno. Po prenovi je nadvse priljubljena destinacija za družine z otroki.Savinjčani pa se lahko okopajo v reki Savinji. Kopanje v kampu Menina je za obiskovalce kampa brezplačno.Kopanje v Savi Bohinjki je lahko pravo doživetje. Navdušeni bodo predvsem tisti, ki iščejo senco.Sodi med najčistejša jezera pri nas, nahaja pa se na Kočevskem polju.Velja za edini biološki bazen v Sloveniji. Za kopanje ni treba kupiti vstopnice. V vodo boste lahko skočili s pomola ali pa se spustili po toboganu.