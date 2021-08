Alojzu Ihanu pisala nekdanja študentka: Zdravnica je odločno proti cepljenju

Na imunologase je obrnila nekdanja študentka, zdaj ginekologinja iz Novega mesta, ki je od svoje kolegice družinske zdravnice prejela članek z naslovom Hujše od bolezni – pregled nekaterih možnih, nenamernih posledic mRNA cepiv proti covidu-19. Družinska zdravnica je odločno proti covid cepljenju, ginekologinjo pa zdaj zanima strokovno mnenje Ihana o članku, ki ga družinska zdravnica razpošilja naokoli.Ihan je svoje obširno mnenje objavil na portalu Zdravniške zbornice Slovenije, z vsemi mogočimi povezavami do strokovne literature, s katerimi je podkrepil svoja razmišljanja. Pravi, da je omenjeni članek videl prvič in da deluje neupravičeno strašljivo.»Članek sta napisala dva nezdravnika (- upokojeni informatik in- naturopat ter akupunkturist), ki se z boleznijo covid-19 očitno še nista srečala v praksi. Kljub temu sta iz literature v članku zbrala soliden seznam teoretičnih dilem in zlasti strahov, ki so jih v določenih fazah razvoja cepiva proti covid-19 in med uvajanjem cepljenja imeli številni raziskovalci in o tem seveda tudi pisali. Velika večina od teh dilem se je na srečo izkazala zgolj teoretičnih, saj so praktični izsledki raziskav pokazali, da se 'črni scenariji' niso uresničili,« je uvodoma do članka, ki ga razpošilja družinska zdravnica kritičen Ihan.»Slabost članka je, da močno meša izsledke predkliničnih študij s študijami poteka bolezni covid-19 in vse to še z hipotetičnimi nevarnimi učinki cepiv nasploh in še posebej cepiv proti covid-19. Na ta način članek za nepoučenega bralca, ki ne zna sproti razvrščati navedb, lahko deluje (neupravičeno) strašljivo, sploh v kombinaciji z naslovom, ki namiguje, da je cepivo morda bolj škodljivo kot bolezen covid-19,« pojasnjuje Ihan.Avtorja po njegovih besedah navajata in asociirata raziskovalne izsledke na način, ki pri nepoznavalcu lahko vzbudi vtis o velikem tveganju cepljenja (sploh ker na to namiguje tudi naslov članka), medtem ko poznavalec področja v istem besedilu najde kvečjemu dodatno potrditev, da se je mnogo bolje cepiti kot pa se prepustiti patogenezi covida 19.Ihan ob tem še dodaja, da »članek sam po sebi ni nič zgražanja vrednega, saj sta avtorja v njem le marljivo zbrala poudarke nekaterih študij in raziskovalnih hipotez, ki opozarjajo na mogoče nepredvidljive in neželene posledice cepljenja. Glavna slabost članka je neprestano mešanje navedb, ki se tičejo cepiv in tistih, ki se tičejo poteka bolezni covid-19, ter zelo poljubno, brez prave logike, povezovanje vsega skupaj s predkliničnimi študijami. Zato nepoučen bralec dobi občutek, da je nevarnost cepljenja primerljiva s posledicami covid-19 – kar je seveda daleč od resnice. Zakaj sta avtorja članek pisala na tak način, vesta sama, seveda pa ne moremo mimo njune medicinske / infektološke neizobraženosti, po drugi strani pa gotovo ni brez pomena tudi njuna proticepilska agenda.«Vsem, ki se želijo poučiti o bolezni in najnovejših študijah o covidu 19, Ihan predlaga v branje https://covidreference.com/ , ki se nenehno posodablja z opisom novih člankov o covidu 19 iz najboljših medicinskih revij in v vrhunsko organizirani obliki vsebuje vse relevantne podatke, ki temeljijo na najsodobnejših raziskovalnih objavah. Zelo kompletne in aktualne informacije nudijo tudi spletna mesta mednarodnih institucij, kot je ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 ali WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Celotni članek Alojza Ihana, Kako se je smiselno lotevati branja (ne)strokovnih člankov – o nevarnosti cepiv proti covidu 19,lahko preberete na tej povezavi