Vrnitev v normalnost ogrožena, Sloveniji se ne piše nič dobrega

Ihan: Pri starejših 90-odstotna precepljenost

Cepljenje kot pomoč v boju proti pandemijam

»Delta je nekoliko bolj nalezljiva od trenutno prevladujoče različice virusa. Na podlagi prejšnjih, še vedno negotovih podatkov bi bila za posredno zaščito necepljenih potrebna približno 85-odstotna čredna imunost,« je, generalni sekretar nemškega imunološkega društva, povedal za nemško tiskovno agencijo.»Prihajamo na raven, ki jo je težko doseči, če ne bo odobreno cepivo za otroke, mlajše od 12 let, in splošnega priporočila o cepljenju za osebe, mlajše od 18 let. Mogoče je, da je čredno imunost moč doseči le za posamezne ustanove, kot so domovi za ostarele, ne pa tudi za večino prebivalstva,« je dejal strokovnjak. Če ne bo možnosti cepljenja, tudi med mlajšimi šolarji ne bo čredne zaščite.Inštitut Robert Koch (RKI), nemški Nijz, že dolgo opozarja, da bi bilo treba precepiti več kot 80 odstotkov ljudi (cepljenih z dvema odmerkoma, v primeru Janssena z enim, ali v primeru prebolevnikov cepljenost z enim odmerkom), da bi lahko v veliki meri opustili protikoronske ukrepe. Na začetku pandemije so strokovnjaki predvidevali, da bo dovolj približno 65-odstotna precepljenost, a takrat je bil patogen še manj kužen.Tudi slovenski strokovnjak je pred dnevi opozoril, da bi predvsem pri starejših potrebovali večjo precepljenost. Mikrobiolog, ki se boji, da bo tudi pri nas jeseni divjala delta različica virusa, je dejal, če ne bo pri starejših od 50 let precepljenost več kot 90-odstotna, »bomo pač imeli veliko virusa, ki bo krožil v glavnem med mladimi«. Poudaril je, da lahko samo robustna precepljenost prepreči vnovično zapiranje gospodarstva in družbenega življenja.Po mnenju imunologa Watzla bi bila tudi 60- do 70-odstotna precepljenost prebivalstva v veliko pomoč v boju proti pandemijam: »Upamo, da bo prišlo le do manjših izbruhov, ki ne bodo več zahtevali ukrepov za ustavljanje javnega življenja.«Ljudje, ki se ne morejo cepiti, ne želijo biti imunizirani ali se na cepljenje iz razlogov, kot sta starost in bolezen, ne odzivajo tako dobro, se bodo verjetno okužili med prvimi. »Dobra novica je, kdor je popolnoma cepljen, je zaščiten tudi pred delta različico,« je še povedal Watzl.Če se res izkaže, da bo v obrambi pred delta različico potrebna 85-odstotna precepeljenost, se nam ne piše nič dobrega. V Sloveniji se je namreč doslej z obema odmerkoma cepilo 29 odstotkov ljudi, z enim odmerkom pa 38 odstotkov. Da bi dosegli 85-odstotno precepljenost, bi ob trenutni hitrosti cepljenja potrebovali kar 208 dni (dosegli bi jo torej tam nekje v drugi polovici januarja 2022), kažejo napovedi spletnega portala timetoherd.com. Do 60-odstotne precepljenosti nas loči še 106 dni, do 70-odstotne pa 147 dni.