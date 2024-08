Ali umetna inteligenca lahko zamenja človeško delo?

Tehnologija, še posebno umetna inteligenca, je močno poganjala trge že leta 2023, po pričakovanjih jih bo poganjala tudi v prihodnje. Zato se postavlja vprašanje, kako velik vpliv bo imela umetna inteligenca (UI) na produktivnost v vseh sektorjih in za koliko naj bi dolgoročno povečala gospodarsko rast.

Alexandr Gutirea, direktor področja analiz v Triglav Skladih, pojasnjuje, da obstajajo številne raziskave, ki proučujejo vpliv umetne inteligence na produktivnost in gospodarsko rast, vendar so rezultati mešani. »Na primer raziskovalci iz McKinseyja ugotavljajo, da bi uporaba orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, lahko pripomogla k svetovnemu BDP od 13,6 do 22,1 bilijona ameriških dolarjev, ob upoštevanju rasti produktivnosti pa od 17,1 do 25,6 bilijona ameriških dolarjev. Opazno manj optimističen je Acemoglu iz MIT, ki ocenjuje, da bi uporaba orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, v prihodnjih desetih letih zvišala produktivnost za 0,53 do 0,66 odstotka, svetovni BDP pa za 0,93 do 1,16 odstotka (oziroma za 1,4 do 1,56 odstotka v primeru višjih investicij).«

