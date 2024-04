Ali se bodo te predprodaje kriptovalut uvrstile na Binance v 2024?

To kaže, da Binance bolj kot na količino gleda na kakovost. V tem vodniku smo se poglobili v najpomembnejše prihajajoče uvrstitve na Binance, ki vlagateljem ponujajo dragocene možnosti, ki jih lahko upoštevajo pri svojih portfeljih kriptovalut.

Top kriptovalute, ki bi se lahko uvrstile na Binance

V nadaljevanju ponujamo hiter pregled najboljših novih uvrstitev na Binance:

Dogeverse ($DOGEVERSE) – Večverižni memekovanec bo verjetno kotiral na borzi Binance in dobil 15.000 % letnega donosa (APY). Slothana (SLOTH) – Predprodaja memekovanca ponuja takojšnje izdaje žetonov v vaše kriptodenarnice. 99Bitcoins (99BTC) – Learn2Earn kriptovaluta nagrajuje uporabnike prek svoje izobraževalne platforme. Zbranih že 100 tisoč dolarjev. 5th Scape ($5SCAPE) – Nov kripto ekosistem za AR in VR, ki je zbral skoraj milijon dolarjev. Sponge V2 ($SPONGEV2) – Izboljšana ponovitev splošno znanega memekovanca. Leta 2023 je dosegel 100-kratno rast.

Kriptovalute, ki so na novo uvrščene na borzi Binance, pogosto omogočajo dostop do podcenjenih sredstev. To se pogosto zgodi, ker uvrstitev na Binance spodbudi veliko zanimanje za neki žeton.

Nadaljujte branje in odkrijte najnovejše zgoraj omenjene uvrstitve na borzo Binance.

Najpomembnejše prihajajoče ponudbe na Binance

Pomembno je omeniti, da je bil Binance v zadnjih 12 mesecih zelo selektiven pri številu novih žetonov, ki jih je želel dodati na svojo borzo.

Pravzaprav Binance pogosto doda le žeton ali dva na mesec, kar kaže na to, kako strog je postopek odobritve.

V spodnjih razdelkih vlagateljem ponujamo vpogled v nove in potencialne uvrstitve na Binance.

1. Dogeverse – Večverižni memekovanec bo verjetno kotiral na borzi Binance in dobil 15.000 % letnega donosa (APY).

Dogeverse ($DOGEVERSE) je prvi večverižni memekovanec s tematiko Doge. Ob skorajšnjem prihodu dneva Doge, ki bo 20. aprila, pričakujemo, da bo dogeverse v trenutni predprodaji hitro razprodan.

Projekt se vrti okoli psa Cosma, ki želi povečati svobodo in dostopnost na področju kriptovalut. Dogeverse omogoča medsebojno povezljivost v šestih verigah blokov, vključno z ethereumom, solano, polygonom in binance.

Imetniki žetona $DOGEVERSE lahko svoje deleže zastavijo v pametni pogodbi in ustvarijo visoke letne odstotne donose (APY). Trenutno lahko vlagate in zaslužite več kot 15.000 % letnega donosa. Več kot 100 milijonov žetonov je bilo zaklenjenih na pametni pogodbi.

Obiščite predprodajo dogeversa

2. Slothana (SLOTH) – Predprodaja memekovancev omogoča takojšnje izročitve žetonov v kripto denarnice.

Slothana ($SLOTH) je nov memekovanec, razvit na verigi blokov solana. Tako kot drugi žetoni, ki temeljijo na sistemu SOL, kot sta $SMERF in $PUMP, bo tudi slothana razdeljevala žetone neposredno v vašo kriptodenarnico prek airdropov.

V okviru trenutne predprodajne kampanje lahko imetniki žetonov pošljejo žetone $SOL na naslov denarnice družbe Slothana (EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA). Medtem ko večina kriptovalut počaka, da se predprodaja konča, preden pošlje žetone, bo Slothana takoj ponudila SLOTH USD preko airdropov.

Slothana temelji na solani – eni od najbolj uporabljenih verig blokov na področju kriptovalut. Razlog za to so nizki stroški transakcij in visoka prepustnost, ki jih ponuja omrežje. V samo nekaj urah po začetku predprodaje je bilo zbranih že več kot 520.000 dolarjev sredstev.

Obiščite predprodajo slothane

3. 99bitcoins – Learn2Earn kriptovaluta nagrajuje uporabnike prek svoje izobraževalne platforme. Zbranih že 100.000 dolarjev.

99bitcoins ($99BTC) je še en kandidat za morebitno uvrstitev na borzo Binance v prihodnosti. Trenutno se je začela predprodajna kampanja za domači žeton 99bitcoins, v kateri je bilo dodeljenih 15 % celotne zaloge žetonov v višini 99 milijard.

99bitcoins je prihodnost ekosistema Learn2Earn, saj imetnike žetonov nagrajuje s kvizi, ponuja signale za trgovanje, ugodnosti pri stavah in dostop do skupin VIP.

Člani platforme imajo priložnost, da z 99bitcoins izboljšajo svoje razumevanje kriptovalut in veriženja blokov, hkrati pa za svoje sodelovanje prejemajo nagrade. Poleg tega se lahko povežejo z drugimi navdušenci v skupinah VIP ter pridobijo dostop do strokovnih trgovalnih signalov in analiz.

Čeprav je 99bitcoins trenutno na verigi blokov ethereum, bo kmalu prešel na bitcoin. 99bitcoins omogoča uporabo robustnega varnostnega omrežja, katerega priljubljenost med razvijalci raste.

Obiščite predprodajo 99bitcoins

4. 5th Scape – Nov kripto ekosistem za AR in VR, ki je zbral skoraj milijon dolarjev.

Naslednja kriptovaluta, ki bi lahko bila uvrščena na borzo Binance, je $5SCAPE – domači žeton družbe 5th Scape. To je osupljivi ekosistem virtualne resničnosti, ustvarjen z uporabo najsodobnejše tehnologije.

5th Scape bo s svojo nadrealistično igro zabrisal mejo med resničnim in virtualnim svetom. V skladu z Whitepaper platforme 5th Scape bo platforma kmalu predstavila zbirko možnosti za osupljivo igranje.

Ti segajo od iger na temo MMA do ekosistemov virtualne resničnosti na temo nogometa. Z žetonom $5SCAPE lahko brezplačno vstopite v te ekosisteme virtualne resničnosti. Imetniki žetonov bodo prejeli tudi ekskluzivne ugodnosti in posebne funkcije.

Obiščite predprodajo 5th scapea

5. Sponge V2 – Izboljšana ponovitev splošno znanega memekovanca. Leta 2023 je dosegel 100-kratno rast.

Sponge V2 je nadgradnja priljubljenega memekovanca $SPONGE, ki je leta 2023 pritegnil pozornost kripto skupnosti s 100-kratno rastjo na 100 milijonov dolarjev tržne vrednosti.

S prehodom na sponge V2 je žeton bolj uporaben, hkrati pa ohranja svoj čar memekovanca. Osrednja značilnost spongea V2 je njegov model stake-to-bridge. Ta mehanizem imetnikom žetonov V1 omogoča prehod na V2 z zastavljanjem njihovih obstoječih žetonov.

SPONGEV2 bo še dodatno povečal svojo uporabnost, saj bo ponujal dirkalno igro P2E, v kateri bodo udeleženci lahko zaslužili dodatne žetone, kar bo izboljšalo vključenost uporabnikov in uporabnost žetonov. Ta igralna funkcija služi kot nov model uporabnosti žetonov, ki je v skladu z usmeritvijo projekta v ustvarjanje interaktivnih izkušenj za njegovo skupnost.

Obiščite predprodajo spongea V2

Kako pogosto Binance dodaja nove žetone?

Binance se pogosto dojema kot glavna platforma za vlaganje v novouvedene žetone v njihovih zgodnjih fazah. Vendar pa se ta percepcija ne ujema s trenutno tržno realnostjo. Na primer, v zadnjih šestih mesecih je Binance na svoji borzi predstavil le šest novih žetonov.

To kaže, da je Binance omejil svoje dejavnosti uvrščanja na borzo in se bolj osredotočil na izbiro visokokakovostnih projektov.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media