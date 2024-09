Alfi Nipič se je prestrašil, da bo vse zgorelo (FOTO)

»Ta fešta bo vsem nam, ki smo bili v Jarenini, kjer je Alfi tudi doma, ostala v nepozabnem spominu. In zelo smo ponosni, da živimo v Alfijevem času, da črpamo od njega vso energijo, ki jo premore. Izjemen je, velik vzor je lahko tudi vsem mladim. In moram reči, da glasilk ni čisto nič šparal, saj je na svoj rojstni dan skoraj ves dan pel. Tja do 23. ure smo vztrajali,« nam je po bučnem praznovanju 80. rojstnega dne legendarnega Alfija Nipiča povedal basist Branko Novak, eden njegovih muzikantov, ki so ga in ga še spremljajo na glasbenih odrih. Zelo smo ponosni, da živimo v Alfijevem času, da ...