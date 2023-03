Alenke Čurin Janžekovič ni več: Našla si je mir, tišino in prostor brez bolečin

V minulih letih, mesecih in tednih, smo veliko pisali o Alenki Janžekovič Čurin iz Zagorja pri Svetem Tomažu v Prlekiji. Ves čas je prijazna ženska, nizke rasti, a velikega srca, poudarjala svoje bolečine, a hkrati tudi svoj boj za uzakonitev evtanazije v Sloveniji. Zadnjič sva se o njeni osebni odločitvi za prostovoljno smrt, evtanazijo, za katero je že nekaj časa vse bilo pripravljeno v Švici, pogovarjala v knjižnici Ljutomer. Zdaj je priljubljena učiteljica, ravnateljica, plesalka, kulturnica, ženska z velikim srcem in sploh z veliko začetnico, svojo obljubo tudi uresničila.

Alenke ni več. FOTO: Osebni Arhiv

“Draga Alenka, počivaj brez bolečin”

»Marijan se je v Ormož že vrnil sam. Alenko je v sredini meseca marca pospremil onkraj. Zlomljen, a poln ljubezni pravi, da sta se ta dan v Švici ločila le fizično, duhovno pa ostajata skupaj vse do njegovih zadnjih ur, ko se bosta ponovno našla in za večno ostala nerazdružljiva in srečna tako, kot sta bila vseh 40 skupnih let. Dragi Marijan, želimo ti neskončno ljubezni, ki s teboj še živi. Draga Alenka, počivaj brez bolečin, poišči vse svoje najdražje, ki smo jih spoznali v tvoji knjigi in jih objemi še za nas. Zbogom učiteljica, ravnateljica, Ženska z velikim srcem, borka za dostojno starost, prijateljica in zaupnica mnogih. Nasvidenje draga Alenka,« so besede, ki so jih posvetili Alenki v Založbi 5KA, pri kateri je pred časom izdala svojo biografsko knjigo Sam bog naj jo bere.

