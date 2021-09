Alarm: v prekmurskih ribah vse več plastike

Znano je že, da plastični odpadki ogrožajo morske živali, te se ujamejo v večje kose, manjše pa pogosto zamenjajo za hrano. Toda alarmantno je tudi stanje v rekah. Srednješolca Domen Bogdan iz Ljutomera in Tamara Kolerič s Cvena, dijaka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, sta v raziskovalni nalogi ugotovila, da je pomurska lepotica Mura močno onesnažena z mikroplastiko, k čemur smo seveda največ prispevali ljudje. Na petih lokacijah Plastika in izdelki iz nje so zelo razširjeni v našem vsakdanu, z okoljskega vidika pa, predvsem zaradi njihove počasne in težke razgradljivosti, eni najb...