Akterja odrezane roke znova na zatožni klopi. Tokrat kot prvoobdolžena nastopa Adlešičeva

Šest mesecev po tistem, ko so 34-letnega Sebastiena Abramova na okrožnem sodišču v Celju zaradi umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015 obsodili na 27 let zapora, zaradi predhodne kazni za goljufijo v zadevi Odrezana roka pa izrekli enotno kazen 30 let, se je ta skupaj z zunajzakonsko partnerico, 26-letno Julijo Adlešič, znova znašel na zatožni klopi.

Krivdo bo priznala

Pred sodnico Tanjo Lombar Jenko na okrajnem sodišču v Ljubljani bi se moral včeraj odviti predobravnavni narok, a se to ni zgodilo. Abramov, ki zaporno kazen prestaja v celjskem zaporu, se je naroku pridružil prek videokonference. Sodnica je pojasnila, da je v ponedeljek po elektronski pošti prejela njegovo e-sporočilo, da je preklical pooblastilo po uradni dolžnosti postavljenega zagovornika in si bo našel novega.

Obsojen za umor Sebastien Abramov, ki je bil zaradi umora svoje nekdanje punce Sare Veber v nenavzočnosti in brez zagovornika obsojen na 27 let zapora julija lani, naj bi se na sodbo pritožil. Odgovora urada celjskega sodišča, ali je višje sodišče njegovo pritožbo že obravnavalo, do zaključka redakcije nismo prejeli, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi Abramov sodbo v tej zadevi prejel šele pred kakšnim mesecem.

Tik preden je najavila, da bo predobravnavni narok izpeljala, je zagovornik obdolžene Adlešičeve Žiga Podobnik sodišče zaprosil za preložitev naroka. Kot je povedal, je njegova stranka v dogovarjanju s tožilstvom glede podpisa dogovora o morebitnem priznanju krivde. »Precej blizu dogovora smo,« je dejal Podobnik, tožilka Diana Husić Omerović pa je njegove besede potrdila.

Odpirala račune in najemala kredite

Tokrat kot prvoobdolžena nastopa Adlešičeva, medtem ko je Abramov obdolžen pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju goljufije. Obtožni predlog Adlešičevi očita, da je zato, da bi sebi pridobila protipravno premoženjsko korist, spravila koga z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljala, da je ta v škodo tujega premoženja kaj storil, pri čemer je iz koristoljubja zaporedoma storila več istovrstnih kaznivih dejanj. Gre za dve kaznivi dejanji.

Julija Adlešič je v dogovoru s tožilstvom glede sporazuma o priznanju krivde. FOTO: Gordana Stojiljković

Po prvem naj bi med 6. junijem 2017 in 1. decembrom 2017 v Ljubljani in Mariboru pri NLB odprla več računov z visokimi limiti, a jih ni v celoti poplačala. Po obtožnem predlogu naj bi tako ostala dolžna 31.403 evre, v ta znesek je štet tudi kredit v višini 20.000 evrov, za katerega je odplačala sedem obrokov. Pri tem naj bi iz bančnih izpiskov izhajalo, da prejema plačo in je zaposlena v družbi ePravnik.

Po drugi točki kaznivega dejanja goljufije naj bi na podoben način med 24. junijem 2017 in 11. junijem 2018 v Celju in Ljubljani s Summit Leasing Slovenija sklenila osem kreditnih pogodb, šest v trgovinah Harvey Norman in dve v trgovinah Big Bang, v večini primerov za nakupe na obroke Applovih iphonov. Vedno je priložila zadnji bančni izpisek, iz katerega je izhajalo, da prejema plačo od družbe ePravnik. Pri vseh kreditih je nekaj obrokov poplačala, večino pa je ostala dolžna, šlo naj bi za 6700 evrov.

Nakazoval ji je plačo

Pri pravnih poslih ji je po obtožnem predlogu pomagal Abramov, ki je z namenom »izplačilo plače« trikrat nakazal gotovino. Kot izhaja iz očitkov tožilstva, torej Adlešičeva nikoli ni bila zaposlena v ePravniku, zato tudi ni mogla izpolnjevati pogojev za pridobitev kredita, saj ni prejemala plače. Denar naj bi ji Abramov v gotovini nakazoval v poštnih poslovalnicah, »pri čemer so bili zneski takšni, da se je oseba, ki ji je denar nakazala, izognila identifikaciji«.

Sodnica je ugodila zagovorniku Adlešičeve in zaradi morebitnega dogovora o priznanju krivde predobravnavni narok preložila na marec.