Pred dobrim letom dni je bil danes 47-letni Želko Kosec iz Bele krajine, ki ga prijatelji poznajo pod imenom Mužek, zaradi posilstva oziroma spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, na novomeškem okrožnem sodišču obsojen na 14-letno zaporno kazen. A zadevo je tehtalo višje sodišče. Štirinajst let zapora je dobil na prvem sojenju. Njegov zagovornik Igor Smolej je namreč predlagal oprostitev, pritožbeno sodišče pa je zadevo vrnilo v ponovno sojenje z navodilom, naj petčlanski senat bolj natančno razčisti okoliščine očitkov in sodbo bolje obrazloži. Želko Kosec iz romskega naselja Lokve pri...