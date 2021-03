Župnik, ki je postal prostovoljec

Pravijo, da težki časi razkrijejo, kakšen človek si. Da je dober in srčen, je s svojo nesebično pripravljenostjo, da pomaga, dokazal Robi Sekavčnik, duhovnik iz Svetega Jakoba v Slovenskih goricah. Sredi novembra je zapustil svojo župnijo in odšel v Celje, kjer kot prostovoljec pomaga zaposlenim in varovancem Doma starejših občanov sv. Jožefa Celje. Domov se bo vrnil takoj, ko bo lahko tam spet opravljal svoje poslanstvo. Foto: osebni arhiv Na telefon smo ga ujeli ravno v trenutku, ko je končal nočno izmeno. Pravi, da so noči mirne, da stanovalcem tu in tam morda ponagaja polna luna. V Celje j...