Zmago Sagadin: Luka Dončić je najboljši na svetu

Pred več kot 30 leti je danes 70-letni Zmago Sagadin postavil reprezentanco Slovenije na evropski zemljevid. Bil je prvi selektor članov, ki jih je vodil v letih 1992, 1994 in 1995. Leta 2012 je na domačem evropskem prvenstvu vodil tudi reprezentanco do 20 let. Že več let je v zasluženem pokoju, a še vedno košarkarsko aktiven. Tudi letošnje svetovno prvenstvo spremlja zelo pozorno. Kako močno ste vpeti v svetovno prvenstvo v Aziji? Delam za srbsko televizijo Sportklub, kjer redno skupaj z legendarnim trenerjem Bogdanom Tanjevićem analizirava tekme, občasno se nama pridruži Duško Vujošević. T...