Zmago Jelinčič: Vojna z Moniko še ni končana

Pred dvema letoma je v medijih završalo, da se politik Zmago Jelinčič Plemeniti po šestnajstih letih zakona ločuje. Skoraj 30 let mlajša žena Monika Zupanc Jelinčič se je preselila k mlajšemu ljubimcu. Čeprav sta se lani uradno ločila, še vedno ni konec vojne. Prvak Slovenske nacionalne stranke bo po svojih besedah šel do konca. Sicer pa uživa življenje v svoji vili na Primorskem in tudi simpatij mu, pravi, ne manjka. Kako preživljate poletne počitnice? V glavnem sem na morju, po večini urejam hišo, prevažam knjige in razne stvari dol, ker bom hišo v Ljubljani ob priliki prodal in se preselil...