To je 15-letnica, ki je Slovenijo pustila odprtih ust

V prvi oddaji Slovenija ima talent je vse, žirante in širšo javnost, s svojo gibčnostjo pustila odprtih ust 15-letna Tajda Korče iz Šmarja pri Jelšah. Dekle, ki je pred enim mesecem postala dijakinja srednje zdravstvene in kozmetične šole v Celju, si je več kot zaslužila zlati gumb, na katerega sta pritisnila voditelja Peter Poles in Sašo Stare in jo poslala neposredno v naslednji krog tekmovanja. Tajda Korče je dijakinja srednje zdravstvene in kozmetične šole v Celju. Foto: osebni arhiv»Pravzaprav sem se nameravala v šov Slovenija ima talent, ki ga predvaja POP TV, prijaviti že dvakrat...