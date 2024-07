Žanu Serčiču so se z razprodanim koncertom v Križankah uresničile velike sanje

Priljubljeni štajerski pevec in eden najbolj predvajanih glasbenikov pri nas ne skriva, da je v poletje vstopil zadovoljen kot že dolgo ne. Kako ne bi, pred dnevi je namreč v ljubljanskih Križankah razprodal težko pričakovani koncert, o katerem je sanjal zadnji dve leti.

Križanke so bile nabito polne. FOTO: Lea Remic Valenti

»Ta koncert je bil vrhunec vseh mojih dosedanjih koncertov. To je bila ena sama ljubezen. Kdor je bil z nami, ve, o čem govorim. Tega še nisem začutil tako močno. Stati dve uri na odru in poslušati občinstvo, ki s teboj poje vse pesmi, celo še neizdano Brez tebe ne znam, katere refren sem pred dnevi objavil na instagramu, to je res neverjetno. Skoraj dve leti sem živel blizu Križank, kukal, kaj se v njih dogaja, in razmišljal o tem, da bom enkrat tudi sam stal na tem odru pred polnim avditorijem. To se je zgodilo na najlepši mogoči način. Prvih nekaj skladb sem bil povsem brez besed,« je Žan Serčič po prihodu z odra strnil misli in občutke.

To je bila ena sama ljubezen.

Intimno vzdušje za najbolj goreče oboževalke po koncertu FOTO: Lea Remic Valenti

Pevec in njegovi Šakali so se v dveh urah čustvenega koncerta sprehodili čez 21 skladb, gostitelj je v tem času zamenjal več oprav, na odru pa se mu je pridružil še damski dvojec s harfo, De Liri. Po energičnem večeru je pevec za izbrane in najbolj zagrete oboževalke pripravil še kratko druženje, na katerem so lahko z njim poklepetale ob penini, si izborile avtograme in spominske fotografije. Le njim in z njimi pa je Žan v intimnem vzdušju ob kitari zapel še nekaj pesmi.