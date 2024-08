Žan Serčič je v Zagrebu spoznal slovitega Eda Sheerana

»Fotografijo bom pustil tukaj, duet pa enkrat drugič,« je sledilce s fotografijo na instagramu pred dnevi razveselil priljubljeni štajerski glasbenik Žan Serčič. Na njej je nasmejan in objet z Edom Sheeranom, zvezdnikom svetovnega kova, ki je minuli konec tedna nastopil v Zagrebu. »Srečanje z enim najbolj priljubljenih glasbenikov na svetu, čigar pesmi so zame velik navdih, tako kot tudi njegova življenjska zgodba, je trenutek, ki si ga bom zagotovo za vedno zapomnil,« pravi Žan in razkrije, da sta si izmenjala tudi nekaj besed. »Ob stisku rok sem se mu zahvalil za njegovo glasbo in mu priznal, da so njegova glasba in čustva, ki jih sproža v meni, pogosto navdih in motivacija za moje ustvarjanje. Ko pa sem vzel iz žepa telefon, da bi naredil fotografijo, se je Ed ponudil, da naju bo fotografiral on, s čimer sem se strinjal,« se spominja simpatičnega srečanja.