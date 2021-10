Zakonca sta vojna sovražnika

Veliko Slovencev se v prostem času posveča različnim konjičkom, in taka sta tudi zakonca Cvetka in Jože Osterc. Ob delu v različnih društvih, zlasti turističnem ter Društvu generala Maistra – Jožetov dedek je bil njegov borec –, se upokojena policist in pekarka navdušujeta nad starodobnimi vojaškimi vozili. Tisti, ki so jih ohranili, imajo danes v svojih garažah pravo bogastvo, saj so tovrstna vozila zelo redka, stara že okoli osem desetletij. Oba sta tudi aktivna člana Jeep kluba Veteran Murska Sobota, v katerem ohranjajo tradicijo vojaških džipov in motorjev iz druge svetovne vojne.



Jože, večina prijateljev ga kliče Juš, je leta 2001 kupil starodobni motor BMW R57 (sahara), izdelan leta 1942. Med vojno so ga uporabljali predvsem nemški vojaki in častniki. Istega leta je bil na drugi strani luže, v ZDA, narejen znameniti jeep willys, tega so uporabljali tudi evropski zavezniki. Od leta 2014 se Cvetka z njim »bojuje« proti svojemu Jožetu, brez katerega seveda ne more, kot pravi, ne doma in ne na številnih družabnih dogodkih. Drugače niti ne gre, ko se zaljubita Prekmurka in Prlek, saj je ona po rodu iz Bakovcev, on pa pristni Veržejec.





Konvoj

Oba sta člana Jeep kluba Veteran Murska Sobota. Fotografije: Oste Bakal

Cvetka je bila zelo znana kot izjemna pekarka in slaščičarka, pekla je izjemni Osterčev kruh, zdaj pa pripravlja predvsem prekmurske in prleške dobrote, tako za domače kot prijatelje in tudi znane osebnosti. Je velika zaščitnica narave in ljubiteljica živali, posvojila je veliko zapuščenih. Na domačem ribniku je skrbela za laboda brez peruti, več tednov je vsak dan nosila hrano psički ob Muri, kamor jo je odvrgel neznani okrutnež. Ko je rotvajlerka premagala nezaupanje, je sama šla v njen avto in pozneje dobila topel dom.Jože je ljubiteljski slikar, ki po želji slika različne motive, od pokrajin in tihožitij do portretov. S slednjim je pred kratkim presenetil. Njegove slike krasijo zidove po vsem svetu, Avstriji, Nemčiji, ZDA, Avstraliji, Afriki. Izdeluje tudi poslikave, vitraje, restavrira nabožne ikone. Tudi on je velik ljubitelj narave in veliko časa prebije ob ribniku tik ob Muri. Trenutno pomaga pri sanaciji znamenitega Babičevega mlina. Ker je velik ljubitelj sakralne in nabožne umetnosti, bo nekaj njegovih umetnin zagotovo krasilo tudi tega. Večino svojih aktivnosti opravi ljubiteljsko, in tako je leta 2015 nekdanjim sodelavcem polepšal stene prenovljene stavbe Policijske uprave v Murski Soboti.Kljub številnim konjičkom in aktivnostim pa Cvetki in Jožetu največ pomenijo vnukainter seveda hčerkain zet