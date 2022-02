Pravljica LPS: Zadnji kos pice iz šolske kleti (FOTO)

Zmagovalci Eme 2022, skupina LPS (Last Pizza Slice), ki je zmagala s pesmijo Disko, še ne morejo dojeti, da so prav oni tisti, ki bodo stopili na največji glasbeni oder v Evropi, da bodo njihov nastop že čez nekaj mesecev spremljali milijoni ljudi po vsem svetu in da se jim bodo končno uresničile evrovizijske sanje. Skupino sestavljajo Filip Vidušin (vokal), Žiga Žvižej (piano), Gašper Hlupič (bobni), Mark Semeja (kitara) in Zala Velenšek (bas). Žiga študira kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, zaključil pa je tudi klavir in jazz na Glasbeni šoli Celje, Mark je študent biologije. O...