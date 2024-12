Za učenke in učence je izdelal nov ključ

Osnovno šolo Metlika že desetletja spremlja tradicija predaje ključa šole mlajšim generacijam. Tako vsaka generacija, ki zapusti šolo, bodočim devetošolcem preda ključ, ki pa ni zgolj predmet iz kovine oz. lesa, temveč je simbol lepih spominov, povezanosti, znanja in odgovornosti. Leta 1968 ga je izdelal Anton Pezdirc, takratni učenec 8. razreda, danes podjetnik in tudi občinski svetnik. Tisti ključ je vse do danes prehajal iz roda v rod, iz generacije v generacijo.

Anton je izdelal oba ključa: novega, ki ga ima v rokah, in tistega v vitrini. FOTO: OŠ Metlika

»Od zdaj bo ključ naše šole stal v vitrini v vhodni avli. Za to je zaslužen gospod Anton Pezdirc, saj je šoli in občini podal pobudo za ta projekt, ki smo ga ob prisotnosti cenjenih gostov in državne sekretarke z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospe Janje Zupančič, zaključili s krajšim kulturnim programom,« so povedali na šoli. Legendarni ključ je našel mesto v posebni šolski vitrini in bo na ogled vsem, Pezdirc pa je dal zdaj izdelati novega, ki bo še naprej predstavljal vse tisto, kar ta predaja simbolizira vsa desetletja.

Medgeneracijsko sodelovanje

Zbrane je nagovorila državna sekretarka Janja Zupančič ter udeležence spomnila na pomen medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter na strokovnost, predanost in spoštljivost, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih ustvarjajo občutek varnosti in stabilnosti ter so nujni za kakovostno delovanje in razvoj. Zahvalila se je ravnatelju, učiteljem pa tudi učenkam in učencem ter vsem ostalim zaposlenim na OŠ Metlika.

Ob tej priložnosti so na šoli pripravili bogat kulturni program. FOTO: OŠ Metlika

»Cenjeni učitelji, prepričana sem, da učenci in starši čutijo, da v svoje poslanstvo vlagate znanje in vedrino, da mlade opogumljate. Ob uspehih se skupaj veselite, ob spodrsljajih pa ste opora, ki učence opomni, da je vsaka izkušnja korak bližje odličnosti. Hvala vam, da soustvarjate svet, v katerem so znanje in spoštljivi odnosi na prvem mestu. Hvala tudi vsem ostalim zaposlenim, ki vsak dan skrbite za poslovanje, prehrano, čistočo, popravila ali varnost. Zaradi vas je šolski prostor urejen in prijeten. Vsakogar, ki v prostor vstopi, prevzame občutek domačnosti in sprejetosti,« je poudarila državna sekretarka.

Anton Pezdirc je zelo aktiven v lokalni skupnosti. FOTO: OŠ Metlika

Prireditev so popestrile učenke in učenci z raznolikim kulturnim programom, rdečo nit pa je predstavljalo iskanje ustreznega ključa, ki je na koncu odprl vitrino, kamor so postavili ključ, ki bo simbolično odklepal vrata znanja še mnogim generacijam. Zbrane sta pozdravila tudi ravnatelj Janko Strahinić in županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič.