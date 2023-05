Z balkona gledal košarko, v sobi poslušal punk

Dolga štiri desetletja je trajalo, da je 58-letni pesnik in publicist Esad Babačić, v burnih osemdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovitelj in pevec punkovske skupine Via Ofenziva, vendarle napisal tudi svoj prvi roman – Balkonci. Ljubljančan z Vodmata, ki je svojo delovno kariero začel s komaj 16 leti kot pek in jo nadaljeval kot novinar, scenarist, tekstopisec oglasov, kolumnist in še marsikaj, zdaj živi od pisanja in turistične dejavnosti. Že več let namreč vodi punk in športno turo po Ljubljani, prizadeva pa si, da bi iz tiste sobe slovenskega punka v Muzeju sodobne umetnosti, ki jo je...